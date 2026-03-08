GALERIE FOTO Greșeala lui Olimpiu Moruțan: cum a deschis scorul Universitatea Craiova în Giulești

Greșeala lui Olimpiu Moruțan: cum a deschis scorul Universitatea Craiova în Giulești Superliga
Universitatea Craiova a deschis scorul în duelul cu Rapid din Superliga.

Universitatea CraiovaSuperligaRapidBancuOlimpiu Morutan
LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, Rapid și Universitatea Craiova, primele clasate din Superligă, se întâlnesc în ultima etapă din sezonul regular, cea cu numărul 30.

Înaintea partidei care se joacă în Giulești, oltenii se aflau pe primul loc în clasament și aveau cu patru puncte mai multe decât echipa lui Costel Gâlcă.

Olimpiu Moruțan a greșit la golul Universității Craiova 

La momentul redactării articolului scorul este 1-1, în urma reușitelor lui Nicușor Bancu (49') și Alex Dobre (55').

Oltenii au deschis scorul în startul primei reprize, după ce au profitat de o minge pierdută prea ușor de Olimpiu Moruțan într-o zonă periculoasă a terenului.

Fundașul stânga a marcat printre picioarele lui Aioani, după ce Baiaram l-a servit perfect în careu.

Sursă foto: Prima Sport

Rapid - Universitatea Craiova, echipele de start:

  • Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Moruțan, Vulturar - Dobre, Paraschiv, Petrila

Antrenor: Costel Gâlcă

Rezerve: Briciu, D. Ciobotariu, Manea, Christensen, Hromada, G. Gheorghe, Almeida, Hazrollaj, Koljic

  • Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Montoya, Mekvabishvili, D. Matei, Băluță, Bancu - Nsimba, Baiaram

Antrenor: Filipe Coelho

Rezerve: Isenko, Lung, Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stevanovic, Crețu, Muntean, Cicâldău, Barbu, Etim, Al-Hamlawi

