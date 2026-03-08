LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, Rapid și Universitatea Craiova, primele clasate din Superligă, se întâlnesc în ultima etapă din sezonul regular, cea cu numărul 30.

Înaintea partidei care se joacă în Giulești, oltenii se aflau pe primul loc în clasament și aveau cu patru puncte mai multe decât echipa lui Costel Gâlcă.

Olimpiu Moruțan a greșit la golul Universității Craiova

La momentul redactării articolului scorul este 1-1, în urma reușitelor lui Nicușor Bancu (49') și Alex Dobre (55').

Oltenii au deschis scorul în startul primei reprize, după ce au profitat de o minge pierdută prea ușor de Olimpiu Moruțan într-o zonă periculoasă a terenului.

Fundașul stânga a marcat printre picioarele lui Aioani, după ce Baiaram l-a servit perfect în careu.