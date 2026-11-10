Gigi Becali a intervenit! Ce i-a cerut lui Laurențiu Reghecampf după dezastrul din FCSB - Corvinul 0-1: „Bagă-l pe el”

Corvinul s-a impus în fața lui FCSB, scor 1-0, într-un meci din runda a 15-a din Superliga, care s-a disputat acasă la formația roș-albastră.
Gigi Becali a fost destul de critic la finalul partidei și a spus imediat după meci că înfrângerea cu „nou-promovata” din Superliga e o rușine.
Gigi Becali a intervenit! Ce i-a spus lui Laurențiu Reghecampf
Patronul lui FCSB a fost întrebat dacă a vorbit cu Laurențiu Reghecampf după eșecul de formația hunedoreană, care a consemnat a treia înfrângere consecutivă a roș-albaștrilor cu noul antrenor pe bancă.
Gigi Becali a dezvăluit că a purtat o discuție cu Reghe, dar dialogul dintre ei nu a fost aprins.
„Cu Reghecampf am vorbit. El a greșit. A zis: 'Domnule, am auzit că ești supărat'. Nu sunt supărat pe el, că am zis la presă că a greșit. 'Nu, băi, Reghe, cum să fiu supărat? Pentru ce să fiu supărat? Ai greșit, dar nu ai vină pentru rezultat'.
Uite ce ai greșit. Când l-ai schimbat pe… Deci noi, fără Radunovic și Muhar la mijlocul terenului, nu controlăm jocul. L-ai schimbat pe ăla, Joao Paulo juca fundaș stânga. Când l-ai schimbat, bagă-l pe Joao Paulo în stânga, nu mai face schimbări. Joao Paulo e bezmetic, jucătorul. Radunovic ține mijlocul terenului. L-ai băgat pe ăla în stânga și s-a stricat tot. Dacă tu îl lăsai pe Radunovic la mijlocul terenului, noi băteam, dădeam două-trei goluri”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.ro.
Cei doi au ajuns la un consens, iar tehnicianul venit în toamnă i-a dat dreptate lui Becali. Omul de afaceri a numit jucătorii pe care îi consideră indispensabili de la FCSB.
„El a spus: 'Băi, patroane, dacă este așa, tu spui că așa este, că îi cunoști tu mai bine, atunci, dacă o să mai fie situații, nu-l mai schimb. Adică îl las pe Radunovic la mijloc și o să-l bag pe ăla acolo. Dar nu mi-ai spus situația asta'.
Păi, nu i-am zis, că i-am zis că nu mă bag, că face ce vrea. M-a întrebat presa: 'Reghe e vinovat?'. 'Da, e și el vinovat'. Eu nu sunt supărat pe tine, am spus doar că ai greșit. Îți spun și ție: ai greșit. Noi, ca să putem să mai salvăm ceva, avem nevoie neapărat de Radunovic, Muhar, Drăguș, ăștia trei jucători, și Dawa. Contează axul central. Lui Dawa nu ai ce să-i zici, lui Muhar nu ai ce să-i zici, e fotbalist. Radunovic la fel, Drăguș la fel.
Folosește-i pe ăștia pe posturile lor. Găsește-i loc lui Drăguș. Unde joci cu el, dacă avem accidentații ăștia? Care să joace?”, a dezvăluit patronul lui FCSB.
În urma acestei înfrângeri, a doua la rând în campionat pentru FCSB, echipa lui Laurențiu Reghecampf a coborât pe locul opt în campionat și este la trei puncte de ultimul loc ce duce în play-off, ocupat de Farul. Roș-albaștrii au 21 de punte în 15 partide jucate.
De cealaltă parte, Corvinul a urcat peste FCSB și are 22 de puncte la jumătatea sezonului regulat. Hunedorenii se situează pe poziția a 7-a în Superliga.