Gigi Becali a intervenit! Ce i-a cerut lui Laurențiu Reghecampf după dezastrul din FCSB - Corvinul 0-1: „Bagă-l pe el”

Corvinul s-a impus în fața lui FCSB, scor 1-0, într-un meci din runda a 15-a din Superliga, care s-a disputat acasă la formația roș-albastră.

Gigi Becali a fost destul de critic la finalul partidei și a spus imediat după meci că înfrângerea cu „nou-promovata” din Superliga e o rușine.

Gigi Becali a intervenit! Ce i-a spus lui Laurențiu Reghecampf

Patronul lui FCSB a fost întrebat dacă a vorbit cu Laurențiu Reghecampf după eșecul de formația hunedoreană, care a consemnat a treia înfrângere consecutivă a roș-albaștrilor cu noul antrenor pe bancă.

Gigi Becali a dezvăluit că a purtat o discuție cu Reghe, dar dialogul dintre ei nu a fost aprins.

„Cu Reghecampf am vorbit. El a greșit. A zis: 'Domnule, am auzit că ești supărat'. Nu sunt supărat pe el, că am zis la presă că a greșit. 'Nu, băi, Reghe, cum să fiu supărat? Pentru ce să fiu supărat? Ai greșit, dar nu ai vină pentru rezultat'.

Uite ce ai greșit. Când l-ai schimbat pe… Deci noi, fără Radunovic și Muhar la mijlocul terenului, nu controlăm jocul. L-ai schimbat pe ăla, Joao Paulo juca fundaș stânga. Când l-ai schimbat, bagă-l pe Joao Paulo în stânga, nu mai face schimbări. Joao Paulo e bezmetic, jucătorul. Radunovic ține mijlocul terenului. L-ai băgat pe ăla în stânga și s-a stricat tot. Dacă tu îl lăsai pe Radunovic la mijlocul terenului, noi băteam, dădeam două-trei goluri”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.ro.