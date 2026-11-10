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Venirea lui Laurențiu Reghecampf a stârnit un entuziasm uriaș în jurul FCSB. Deși „Reghe” a debutat cu trei victorii pe bancă, forma echipei a scăzut semnificativ, formația roș-albastră ajungând la a 3-a înfrângere consecutivă.

Mircea Sandu, atac fără milă la adresa FCSB

0-1 cu Gloria Bistrița, 0-1 cu U Cluj și 0-1 cu Corvinul sunt rezultatele înregistrate de FCSB în ultimele dueluri. În partida cu Corvinul, elevii lui Laurențiu Reghecampf au dominat autoritar, însă nu a fost suficient pentru ca punctele să rămână în Capitală.

Evoluția slabă a echipei patronate de Gigi Becali a fost taxată și de către Mircea Sandu. Fostul șef de la FRF s-a uitat la duelul cu Corvinul, iar despre jucătorii de la FCSB a spus că au arătat o „debandadă”, jocul fiind unul individual, fără plan tactic.

Nici salariul lui Denis Drăguș nu a fost trecut cu vederea. Mircea Sandu susține că remunerația atacantului este exagerată, în condițiile în care acesta nu a făcut diferența până în acest moment.

„Am văzut aseară (n.r. – sâmbătă) nişte secvenţe din Steaua (n.r. – FCSB) cu Hunedoara (n.r. – Corvinul). Hunedoara a arătat un pic din ceea ce se practică la antrenamente, am văzut ceva şi în teren. La Steaua, nimic. Debandadă, individualism, nu sprijin, nu plan tactic. Nu am văzut nimic la unul dintre cluburile cele mai reprezentative.

Suntem departe, departe şi din punct de vedere al pregătirii antrenorilor, departe şi din punct de vedere al pregătirii jucătorilor.

Deşi sunt plătiţi... Aud unul că ia un milion pe an, în România. Păi, băi, frate, trebuie să fii Messi şi Maradona la un loc ca să iei un milion.

Şi, de fapt, nu faci diferenţa, că dacă eşti aşa plătit, trebuie să faci diferenţa. Suntem departe şi, din păcate, este greu”, a declarat Mircea Sandu, potrivit Orange Sport.