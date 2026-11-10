Bogdan Lobonț a reacționat după ce la meciul de aseară, FC Botoșani - Oțelul Galați 1-1, o parte dintre fanii gazdelor i-a cerut demisia antrenorului Marius Croitoru, aflat la al treilea mandat pe banca clubului moldav.

Bogdan Lobonț, de partea lui Marius Croitoru

„Pisica” s-a poziționat de partea tehnicianului. Fostul portar al echipei naționale a susținut că suporterii contestatari sunt cei care s-au bucurat când Croitoru a revenit la echipă.

„Mă întorc la Croitoru. E a treia oară la Botoșani, cum a plecat? A plecat când i s-a strigat cum i s-a strigat aseară: 'Demisia!', nu știu ce.

Când s-a întors, aceleași persoane care i-au strigat: 'Demisia, să nu te mai vedem!', sunt convins că i-au spus: 'Bă, ce bine că ai venit, bă ce bine că te-ai întors!'”, a spus Bogdan Lobonț, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.