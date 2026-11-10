EXCLUSIV Bogdan Lobonț, scut în jurul unui antrenor din Superligă: „A plecat când i s-a strigat ca aseară”

Bogdan Lobonț, scut în jurul unui antrenor din Superligă: „A plecat când i s-a strigat ca aseară” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Bogdan Lobonț este invitatul lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, ACUM. 

TAGS:
Bogdan LobontFC BotosaniSuperligaMarius Croitoru
Din articol

Bogdan Lobonț a reacționat după ce la meciul de aseară, FC Botoșani - Oțelul Galați 1-1, o parte dintre fanii gazdelor i-a cerut demisia antrenorului Marius Croitoru, aflat la al treilea mandat pe banca clubului moldav. 

Bogdan Lobonț, de partea lui Marius Croitoru 

„Pisica” s-a poziționat de partea tehnicianului. Fostul portar al echipei naționale a susținut că suporterii contestatari sunt cei care s-au bucurat când Croitoru a revenit la echipă. 

„Mă întorc la Croitoru. E a treia oară la Botoșani, cum a plecat? A plecat când i s-a strigat cum i s-a strigat aseară: 'Demisia!', nu știu ce.

Când s-a întors, aceleași persoane care i-au strigat: 'Demisia, să nu te mai vedem!', sunt convins că i-au spus: 'Bă, ce bine că ai venit, bă ce bine că te-ai întors!'”, a spus Bogdan Lobonț, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

Marius Croitoru

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Marius Croitoru / Foto - Gabriel Chirea
Marius Croitoru / Foto - Gabriel Chirea
Marius Croitoru / Foto - Gabriel Chirea
Marius Croitoru / Foto - Gabriel Chirea
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Situația Botoșaniului

După 15 etape din Superligă, FC Botoșani ocupă locul 12 în Superligă, cu 15 puncte, ultimul care asigură supraviețuirea în primul eșalon. FC Argeș are același punctaj pe poziția a 13-a de baraj, cu un golaveraj inferior. 

În runda a 16-a, FC Botoșani o va primi pe teren propriu pe FC Voluntari. Meciul se va disputa pe 20 noiembrie, după pauza internațională. 

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