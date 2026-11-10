Alexandru Dobre (28 de ani) a fost adus în Giulești în toamna lui 2024, la câteva luni după ce se despărțise de gruparea portugheză Famalicao. Fotbalistul mai are contract cu Rapid până la finalul actualei stagiuni.

Alex Dobre, cu bagajele făcute la Rapid! Clubul a intrat pe fir și vrea să-l transfere în iarnă

Conform gsp, clubul din primul eșalon al Chinei, Yunnan Yukun, a pus ochii pe Dobre și intenționează să-l transfere încă din perioada de mercato din această iarnă, care începe în primele zile ale lunii ianuarie.

Yunnan Yukun a terminat pe locul 6 în China cu 43 de puncte. În 30 de runde, echipa de pe ”Yuxi Plateau Sports Center Stadium” a bifat 12 victorii, la care s-au adăugat șapte rezultate de egalitate și 11 înfrângeri.

Dacă transferul se va face, Dobre nu va fi singurul român de la Yunnan Yukun. La Yuxi mai evoluează și fostul jucător de la CFR Cluj, Andrei Burcă, dar și Alexandru Ioniță II.

Cifrele lui Alex Dobre

Rapid: 91 meciuri jucate, 31 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

Dijon: 58 meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 5 pase decisive

Famalicao: 36 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 3 pase decisive

Yeovil Town: 21 meciuri jucate, 1 gol înscris, 1 pasă decisivă

Bury: 12 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

Rochdale: 5 meciuri jucate, 1 gol înscris, 0 pase decisive

Bournemouth: 1 meci jucat, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

Wigan: 1 meci jucat, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

Bogdan Lobonț, despre Alexandru Dobre, la VOYO SPORT LIVE

”Ce ar trebui să facă Dobre? Să își îmbunătățească cifrele! Este singurul lucru prin care orice jucător poate să bată cu pumnul în masă la o negociere. Dacă ai cifre foarte bune, ești plătit în baza acelor cifre. Sunt convins că oferta pe care i-a făcut-o Rapid e în concordanță cu cifrele pe care Dobre le oferă în momentul de față.

(n.r. Ar fi o pierdere dacă Dobre ar pleca?) Depinde! Eu dacă îi ofer jucătorului în baza cifrelor pe care le are, dacă el acceptă, e ok, e un câștig pentru mine. Dacă nu acceptă, pentru mine nu e o pierdere. Sunt convins că mă duc și găsesc jucători cu cifre și parametrii mai bune decât Dobre și probabil la un preț mult mai mic. Și atunci cum e? Pierdere sau câștig? Ei au un director sportiv competent, Marius Bilașco, au un departament de scouting, sunt convins că au variante dacă nu se materializează această situație cu Dobre.

Eu am altă întrebare! Era Dobre căpitanul potrivit pentru Rapid? Dacă ești căpitan de echipă, e puțin probabil să ajungi pe banca de rezerve. Trebuie să fii un exemplu dacă ești căpitan și atunci probabilitatea să stai pe bancă mult timp e mică. Mi se pare un pic o chestie făcută invers, un an ești căpitan, apoi nu mai ești căpitan. Înseamnă că e ceva-ceva la tine”, a spus Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.