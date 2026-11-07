Cele două grupări s-au întâlnit sâmbătă seară, de la 20:30, pe Arena Națională, cel mai mare stadion din România, într-un meci care a contat pentru etapa #15 din sezonul regulat al Superligii României.

La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Florin Maxim s-a impus cu 1-0, grație reușitei semnate de Andrej Fabry în minutul 41 al primei reprize de pe Arena Națională.

Basarab Panduru, uluit după FCSB - Corvinul: ”Cu tot respectul, dar e o mare surpriză!”

După meci, Basarab Panduru, fost internațional român, a descris victoria Corvinului drept o surpriză, în ciuda faptului că echipa pregătită de Florin Maxim a arătat bine până acum în actuala stagiune.

Panduru a ținut să puncteze faptul că elevii lui Maxim au bifat un joc excelent și l-a felicitat pe antrenorul Corvinului

”E o mare surpriză, cu toate că respect Corvinul, pentru tot ce a făcut în campionatul ăsta. Mă gândeam că la meciul ăsta vor avea probleme, că nu vor reuşi să câştige.

Nu doar că reuşesc să câştige, fac un joc excelent. FCSB continuă seria asta de meciuri fără gol marcat, al treilea meci pierdut cu 0-1. La Bistriţa te gândeai că indiferent pe cine bagi câştigi meciul. Te gândeşti că la Cluj pierzi meciul că nu trebuia să faci acel fault.

Vine Corvinul şi te bate Corvinul acasă. Bravo Corvinul, bravo Max (n.r. Florin Maxim), care îşi vede de treabă şi face treabă. FCSB nu convinge, ajunge greu la poartă, nu ştiu ce se întâmplă”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

După remiza de pe Arena Națională, FCSB a rămas la borna de 21 de puncte și ocupă, cel puțin pentru moment, locul 8 în clasament după primele 15 etape.

Pentru elevii lui Laurențiu Reghecampf urmează partida cu FC Argeș, din runda a 16-a 16-a, programată pe 22 noiembrie. De cealaltă parte, Corvinul ocupă treapta a 7-a, cu 22 de puncte.

Cum arată clasamentul Superligii României