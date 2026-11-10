Când FCSB a terminat sezonul regulat anterior pe locul 7 și a sfârșit în play-out, mulți au fost convinși că această premieră nefastă va și rămâne unică pentru echipa lui Gigi Becali. La ce se întâmplă însă, în actuala campanie, contraperformanța din sezonul trecut se poate repeta.

Odată cu partida FC Botoșani – Oțelul Galați (1-1) de luni, Superliga noastră a ajuns la jumătatea sezonului regulat. Iar clasamentul actual, de după 15 etape, e unul horror pentru FCSB! Deși pare greu de crezut, în acest moment, formația bucureșteană e într-o situație și mai proastă, comparativ cu sezonul trecut, când a ajuns în play-out. Pentru că FCSB ocupă locul 8, la 12 puncte de liderul Universității Craiova. Ca o ironie a sorții, și anul trecut, la jumătatea sezonului regulat, FCSB era tot pe 8, dar la o distanță mai mică de locul 1.

Luând la puricat cifrele roș-albaștrilor din ultimele sezoane, ne dăm seama că, în momentul de față, FCSB traversează o criză fără precedent. Fiindcă nu s-a mai întâmplat să fie atât de departe de locul 1, după doar 15 runde:

*Sezonul actual - locul 8, 21 de puncte, la 12 puncte de lider

locul 8, 21 de puncte, la 12 puncte de lider *Sezonul trecut – locul 8, 21 de puncte, la 11 puncte de lider

locul 8, 21 de puncte, la 11 puncte de lider *2024/2025 – locul 6, 21 de puncte, la 9 puncte de lider

locul 6, 21 de puncte, la 9 puncte de lider *2023/2024 – locul 1, 31 de puncte, la 1 punct de echipa de pe 2

locul 1, 31 de puncte, la 1 punct de echipa de pe 2 *2022/2023 – locul 5, 23 de puncte, la 11 puncte de lider

locul 5, 23 de puncte, la 11 puncte de lider *2021/2022 – locul 2, 31 de puncte, la 8 puncte de lider

Reghecampf, un visător!

Situația în care se află FCSB, inclusiv după revenirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani), demonstrează că acesta a supraevaluat posibilitățile roș-albaștrilor. Cu mult! Pentru că, în momentul în care a acceptat să preia echipa, antrenorul i-a promis lui Gigi Becali că va duce FCSB pe locul 1 până la finalul etapei a 20-a!

La cum arată ierarhia Superligii acum, Reghecampf poate fi catalogat un visător. El a preluat FCSB, după finalul etapei a 10-a, când echipa era la 11 puncte de primul loc. Acum, după cinci runde cu „Reghe“ pe bancă, FCSB a ajuns la 12 puncte de lider!

Dinamo, creștere spectaculoasă

Prăbușirea FCSB-ului vine într-un moment în care rivala Dinamo e într-o ascensiune remarcabilă. Formația din Ștefan cel Mare traversează un sezon foarte bun cu portughezul Nuno Campos (51 de ani). De fapt, vorbim despre cel mai bun moment pentru Dinamo din ultimii ani, la jumătatea sezonului regulat! Cifrele demonstrează această realitate, după cum se poate vedea mai jos: