Nemaivăzut! Gigi Becali îl implică pe Mirel Rădoi la FCSB: ”Acum vorbesc cu el!”

Chiar dacă noul mandat al lui Reghecampf la FCSB a început promițător, pare că roș-albaștrii au tras frâna și au înregistrat trei eșecuri la rând.

Gigi Becali a dezvăluit recent că a luat legătura cu Mirel Rădoi pentru a-l ajuta cu campania de transferuri din iarnă. Concret, după ce noul responsabil cu transferurile la FCSB, Bogdan Costicea, va întocmi o listă de fotbaliști, aceasta va ajunge pe masa lui Rădoi, care îi va ”tria”.

Mai mult, finanțatorul de la FCSB spune că ajutorul primit din partea lui Rădoi nu se oprește aici. Becali vrea ca Mirel Rădoi să îi ”împrumute” o parte din staff-ul său pentru a-l ajuta pe Reghecampf. Se pare că este vorba doar în perioada în care Rădoi este liber de contract. Propunerea de a ”împrumuta” staff-ul lui Mirel Rădoi vine chiar din partea lui Laurențiu Reghecampf.

”Am vorbit cu Mirel, să văd dacă vrea să mă ajute. A zis: ‘Nașule, eu sunt antrenor, eu nu pot, n-am cum. Dar să-ți recomand ceva, un jucător așa să-mi trimiți, eu mă uit, te ajut pe tine’. (…) I-am spus să-mi dea oamenii lui, ăia, staff-ul lui pe care îl are, să văd dacă mi-i dă. Și când găsește el echipă să-i ia înapoi. Să văd acum, vorbesc cu el

(n.r. Cu staff-ul lui Reghecampf ce se întâmplă?) Păi, un om are. Reghe a spus că are nevoie de oameni. ‘Patroane, am nevoie de oameni’. Așa mi-a zis. (…) Eu nu făceam asta. Reghe mi-a zis că are Rădoi pe unul bun: ‘Vorbește cu Mirel dacă îl lasă, că vor să-l ia la Craiova’. Reghe a fost cu ideea că e bun unul, Ionuț. Nu știu, eu nu-l cunosc”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Gigi Becali a făcut referire la Ionuț Stancu, unul dintre secunzii lui Mirel Rădoi. Stancu a făcut parte din staff-ul lui Mirel Rădoi și în perioada scurtă petrecută de tehnician la FCSB înainte de pleca la Gaziantep.