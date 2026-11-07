VIDEO Schimbare radicală la FCSB! Gigi Becali modifică strategia după eșecul cu Corvinul: „Măcar atât!”

Schimbare radicală la FCSB! Gigi Becali modifică strategia după eșecul cu Corvinul: „Măcar atât!” Fotbal intern
SPORT.RO
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Gigi Becali schimbă strategia la FCSB după înfrângerea cu Corvinul Hunedoara, scor 0-1, în etapa a 15-a din Superliga.

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Gigi BecaliFCSBSuperliga
Din articol

Înfrângerea l-a luat prin surprindere pe finanțatorul roș-albaștrilor, care a anunțat că schimbă planul la FCSB. Obiectivul principal al patronului este acum menținerea echipei în zona locurilor de play-off până la pauza competițională din iarnă. Ulterior, în perioada de mercato, acesta intenționează să transfere până la șase fotbaliști pentru a forța câștigarea titlului în a doua parte a sezonului.

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Marea temere a lui Gigi Becali și planul pentru mercato

„Acum să văd dacă măcar, v-am spus, măcar să rămânem așa, să pot să intru în play-off, să iau patru, cinci, șase jucători. Pe mine mă interesează că noi nu avem valoare și că m-am făcut de râs. Dacă nu aduc jucători, cu siguranță pierd play-off-ul. Dacă te bate Corvinul, ești de locurile 11-12. Care play-off?”, a răbufnit Gigi Becali.

În urma acestui rezultat, Corvinul Hunedoara a acumulat 22 de puncte și a urcat pe poziția a 7-a în clasamentul Superligii, depășind-o chiar pe FCSB. Gruparea antrenată de Laurențiu Reghecampf se află în prezent pe locul 8, cu un total de 21 de puncte.

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