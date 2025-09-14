Oaspeții au deschis scorul în minutul 55, prin Malcom Edjouma, după un corner executat perfect de Florin Tănase. Avantajul nu a rezistat însă până la final.



În minutul 81, Alexandru Pantea a deviat nefericit mingea în propria poartă, iar Csikszereda a obținut un punct nesperat.



Gigi Becali, atac după Csikszereda - FCSB 1-1: „Fără el, echipa e praf și pulbere!”



Echipa lui Elias Charalambous rămâne fără victorie de șapte etape în Superligă, timp în care a bifat trei egaluri și patru înfrângeri.



După meci, Gigi Becali a intrat în direct la Digi Sport și a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi, dar și regrete pentru schimbarea lui Florin Tănase.



„"Tănase mai ține echipa. Dacă nu e Tănase, suntem praf și pulbere! L-am schimbat, am zis: lasă, că intră Chiricheș, ținem mijlocul terenului... Cum, mă, fundaș central, să dai tu... nu te atacă nimeni, dai mingea în corner? Acolo, dacă vezi la cornerul ăla, Bîrligea sare superficial. Că normal trebuia să dea cu capul el. Nu mai veni, mă, atunci! Dacă nu dai cu capul! Mai bine trebuia să dea cu capul. A sărit superficial. A sărit așa... superficial, nu? Ăștia sunt, cu ăștia defilăm, să vină iarna să mai schimbăm 3-4, să mai schimbăm din listă să învețe fotbal. Tănase, îmi pare rău că l-am schimbat. Că de aia n-am mai avut posesie deloc. Fără Tănase, cam greu să facă echipa ceva!”, a spus Gigi Becali după meci.

