Osasuna a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-0, pe Rayo Vallecano, în etapa a patra din La Liga. La oaspeți, Andrei Rațiu a jucat tot meciul și a avut de data aceasta o prestație apreciată, în ciuda unei gafe care a dus la golul al doilea al adversarilor.

Managerul lui Rayo a fost nevoit să îl înlocuiască pe Luiz Felipe, accidentat, încă din minutul 10, scrie news.ro, iar în minutul 15 Raul Garcia a dechis scorul pentru Osasuna.

Gazdele au înscris şi al doilea gol, în minutul 77, prin Iker Benito, intrat pe teren de doar şase minute. Golul a venit după o pasă greșită a lui Rațiu.

