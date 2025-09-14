VIDEO Încă o gafă pentru Rațiu! Notele românului pentru prestația din Osasuna - Rayo Vallecano

Alexandru Hațieganu
Fundașul dreapta joacă totuși mai bine în La Liga decât la echipa națională.

Osasuna a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-0, pe Rayo Vallecano, în etapa a patra din La Liga. La oaspeți, Andrei Rațiu a jucat tot meciul și a avut de data aceasta o prestație apreciată, în ciuda unei gafe care a dus la golul al doilea al adversarilor.

Managerul lui Rayo a fost nevoit să îl înlocuiască pe Luiz Felipe, accidentat, încă din minutul 10, scrie news.ro, iar în minutul 15 Raul Garcia a dechis scorul pentru Osasuna. 

Gazdele au înscris şi al doilea gol, în minutul 77, prin Iker Benito, intrat pe teren de doar şase minute. Golul a venit după o pasă greșită a lui Rațiu.

Osasuna s-a impus cu 2-0 în faţa lui Rayo Vallecano, la care Andrei Raţiu a fost integralist.

Fundașul dreapta român a primit 7.5 de la Flashscore, cea mai mare notă de la Rayo, iar Sofascore i-a dat 7.0, peste media echipei, în ciuda erorii de la gol.

În clasamentul din La Liga, Osasuna e pe locul 9, cu şase puncte, iar Rayo e doar pe 14, având patru puncte.

Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești
Două echipe din Anglia și Scoția îl vor pe fotbalistul român din Superligă care a impresionat în acest debut de sezon!
ACUM: Rennes - Lyon 3-1, LIVE pe VOYO! PSG - Lens s-a terminat 2-0
Panduru s-a convins: verdictul său despre FCSB după meciul cu Csikszereda
Singurul jucător lăudat de Becali după Csikszereda - FCSB: „Fără el, echipa e praf și pulbere!"
Gigi Becali, nemilos cu Olaru: "Degeaba!"
Gigi Becali, discurs fără precedent: „Gata! E pierdut". Cum a catalogat FCSB, de necrezut!
Veți prelua naționala dacă vi se va propune? Răspunsul lui Gică Hagi

Csikszereda - FCSB 1-1! Criza continuă pentru campioană în Superliga

Chivu, lovit de „blestemul" românesc de la Inter: anunțul italienilor

Gică Hagi, aproape să fie selecționerul României: "S-au înțeles"

Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană". Debut dezastruos în Liga a 6-a

Cum o numește Csikszereda pe FCSB înaintea meciului direct: "Actuala echipă, denumită cu patru litere..."

Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. "Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu"

Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: "Îi dăm tot ce trebuie"

