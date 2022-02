Gigi Becali a găsit un motiv neașteptat pentru scăderea de formă a lui Keșeru, dar și a CFR-ului: „Nu mai au putere din cauza asta! Uitați-vă la el, nu mai e vijelie!” 

Patronul FCSB-ului a vorbit despre atacantul echipei sale, pe care a decis să îl excludă din lot, chiar dacă mai are contract până la finalul sezonului și are unul dintre cele mai mari salarii din lot. Gigi Becali nu consideră că Claudiu Keșeru mai are nivel de a juca la echipa sa și a dezvăluit că i-a transmis acest lucru.

Motivul neașteptat al scăderii de formă a lui Claudiu Keșeru



Gigi Becali a spus că forma lui Keșeru este departe de cea de la începutul sezonului, atunci când i-ar fi transmis lui Mihai Stoica, după golurile marcate de atacant, că ar putea juca la orice echipă din lume, în ciuda faptului că are 35 de ani. Cu toate astea, odată cu trecerea timpului și a punctelor pierdute de echipa sa, finanțatorul s-a răzdândit, nemulțumit de prestațiile șterse ale atacantului.

Astfel, a decis să îl scoată din lot, iar acum a explicat care crede el că este motivul scăderii sale de formă. Becali pune pe seama vaccinării forma lui Claudiu Keșeru, dar și cea a celor de la CFR Cluj, care are un procent mare de jucători vaccinați în lot. Mai mult, patronul l-a oferit exemplu chiar pe Ciprian Deac, punctând că la jucătorii mai în vârstă este mai sesizabil faptul că nu mai au aceeași energie după vaccinare.

„Nu am avut nimic cu declarațiile jucătorilor. Keșeru nu a zis nimic care să mă deranjeze. L-am sunat și i-am zis să declare acum.

Eu i-am dat banii, am contract cu el, el fotbalist, eu patron. I-am zis 'Tu nu mai poți la nivelul ăsta. Poți să joci în România, dar nu la FCSB și CFR!'. El a zis că o să-mi arate, dar la altă echipă, la mine nu mai are ce să-mi arate. Nu mai poate la nivelul ăsta, spun ceea ce cred și eu. Nu vreau să-l jignesc.

După primele trei meciuri am vorbit cu Mihai (n.r. Mihai Stoica, managerul general) și i-am zis că ăsta joacă la orice echipă din lume. E posibil din cauza vaccinului, o să râdeți. Toți cei vaccinați nu mai au putere. Nu vedeți CFR-ul? Parcă erau leșinați. Eu văd și la ai mei care sunt vaccinați. La ăștia mai în vârstă e mai greu, uitați-vă și la Deac. Nu mai e vijelie. A dat gol că l-a băgat pe Goge, care a pierdut mingea le mijlocul terenului”, a declarat Gigi Becali la PRO X.

Replică pentru explicațiile lui Gigi Becali



Cornel Dinu a fost pus să comenteze declarațiile făcute de patronul vicecampioanei României și a ținut să îl contrazică pe acesta.

„Iartă-mă, nu pot să citesc aceste lucruri, care n-au nicio legătură. Între știință și religie este o legătură extraordinară în ultimele secole. Ne-am obișnuit cu Gigi, n-are absolut niciun fel de dreptate, nu există nicio schimbare de randament între un vaccinat și un nevaccinat.

Din punct de vedere al credinței este bine ca toată echipa să fie credincioasă, iar dacă un jucător are o latură mai puțin credincioasă nu poate fi diferențiat nici în funcție de apartenența la religie, cum nu poate fi separat nici dacă este vaccinat sau nu. Este o patină proprie cu care ne-a obișnuit Gigi Becali. Nu-ți trezește nici măcar o urmă de umor pentru că ai de-a face cu o ignoranță crasă”, a declarat Cornel Dinu la Telekom Sport.