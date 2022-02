Mihai Stoica dezvăluie unde s-a produs ruptura dintre Gigi Becali și Keșeru: "Claudiu a greșit, nu trebuia să spună asta!"

La două dintre ultimele trei partide ale lui FCSB, 0-3 cu Academica Clinceni și 1-1 împotriva lui CS Mioveni, Claudiu Keșeru nu a făcut parte din lot, iar Gigi Becali a recunoscut, sâmbătă seară, că decizia i-a aparținut.

Mihai Stoica dezvăluie unde s-a produs ruptura dintre Gigi Becali și Keșeru

Mihai Stoica a explicat că problemele dintre Becali și Keșeru au apărut în momentul în care fotbalistul a spus la un interviu că va spune mai multe despre perioada petrecută la FCSB în momentul în care își va încheia contractul, iar managerul general al clubului consideră justificată decizia patronului de a-l exclude din lot pe al doilea cel mai bine plătit jucător.

"Eu pot să spun doar că noi, care suntem zi de zi cu echipa, n-am sesizat absolut nimic în neregulă la Keșeru. S-a antrenat bine, profesionist 100%, n-am avut absolut niciun fel de problemă. Problema provocată de Keșeru a fost când a ieșit după meciul cu CFR, sau nu mai știu exact cu cine, și a spus că la sfârșitul contractului va vorbi el mai multe. A fost o mare greșeală. A avut după o discuție telefonică cu patronul echipei. Eu știu de la Gigi ce s-a discutat. Greșeala a fost a lui. Să provoci de ce scandalul ăla? Să vorbești ce? Gigi i-a dat cel mai mare salariu din echipă, după Tănase. Ce poți să spui tu după ce se termină contractul? Că ce? Discuția aia nu era normală. Nu poți să ai conflict, să inventezi tu un conflict. Intră, joacă, ajută-ne. După, totuși, a jucat, dar chestiile astea nu fac bine nimănui.

Ăsta nu e profesionalism. Un jucător nu are voie să se simptă neîndreptățit dacă primește salariul. Nu poate să spună că el trebuie să joace, să intre. Nu există așa ceva în fotbalul civilizat. Ce ar trebui să spună Valentin Gheorghe, care e rezervă de meci? Intră cu Piteștiul, dă golul victoriei. Intră cu CFR, la 1-2, dă gol și pasă de gol. Intră la 0-2, la pauză, pe o poziție care nu e a lui, și dă două goluri cu Chindia. El ce să spună? Ar fi o harababură totală, un haos fantastic.

Claudiu Keșeru știa unde a venit? Da? Bun. De ce Ioniță (n.r - de la Rapid), introdus la pauză și schimbat în minutul 82 n-a venit să spună că e umilit, că nu e posibil așa ceva? De ce Nistor nu spune că are 33 ani, a fost introdus la pauză și a fost schimbat în inutul 70? Chestiile astea nu se discută. Claudiu a greșit atunci. Nu trebuia să spună asta. El trebuia să-și vadă de treabă. Intra și juca. Au ieșit și alții din lot, nu doar el. Îți vine rândul să ieși din lot, ce e așa mare problemă? Cele mai bune cifre le are Ianis Stoica, care are 19 ani", a spus Mihai Stoica, la Telekom Sport.

Declarația lui Gigi Becali care l-a înfuriat pe Claudiu Keșeru

Un tip cu personalitate, care are mereu un discurs argumentat, Keșeru a transmis un mesaj puternic după meciul cu FC U Craiova, scor 2-2, când a fost întrebat despre criticile lansate de Gigi Becali, patronul vicecampioanei.

"Aș avea multe de spus, dar prefer să tac, pentru că tăcerea e de aur, nu vreau să fac un caz personal. Eu îmi văd de treaba mea, sunt profesionist, știam la ce mă înham și-mi voi duce contractul la final, cu entuziasm, merg mai departe.

Am trecut prin mai multe stări citind toate delclarațiile, nu vreau să comentez, avem mulți jucători tineri în echipă și nu vreau să-i influențez negativ. Dacă mă voi hotârî să vorbesc, o voi face la finalul campionatul sau în privat.

E o cursă de durată în care se vor vedea nervii (n.r. - referitor la lupta cu CFR Cluj, liderul campionatului). Se vede luminița de la capătul tunelului", a declarat Claudiu Keșeru, la finalul partidei de pe Arena Națională.