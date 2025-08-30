Echipa pe care a exclus-o Gigi Becali din lupta la titlu: „Nu are putere de campioană”

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali a vorbit despre lupta la titlu din Superliga.

Universitatea Craiova și Rapid au un start lansat în lupta la titlu din acest sezon de Superliga.

Trupa lui Mirel Rădoi este lider în campionat, cu 19 puncte după primele șapte meciuri, în timp ce Rapid se află la doar un punct, pe locul doi, dar cu un meci mai mult.

Gigi Becali a scos-o pe Rapid din lupta la titlu

Gigi Becali a vorbit despre rivalele din Superliga la titlu și a exclus Rapidul lui Costel Gâlcă, chiar dacă giuleștenii se află la doar un punct de liderul U. Craiova, înaintea meciului oltenilor.

Patronul lui FCSB a explicat că CFR va fi principala rivală la titlu a „roș-albaștrilor”.

„Meciul cu CFR Cluj este foarte important. Noi trebuie să câștigăm meciurile ca să fim la mâna noastră. Dacă câștigăm tot suntem campioni. Craiova are 14 puncte diferență, deci noi trebuie să câștigăm și să fim la mâna noastră. Mă pricep și eu la fotbal, Rapid nu are putere de campioană.

Trebuie să bat la CFR, că tot cu CFR și cu Craiova ne batem la titlu. Eu am vorbit cu tati (n.r. – Neluțu Varga), i-am zis că tot cu el mă bat la titlu. Așa cred acum, că tot cu CFR Cluj mă bat la titlu. O să o spulber pe Craiova, praf o fac.

După ce o să îi bat îți dai seama ce o să pățească arbitrii ăia. Stai să vezi că nu știu ce, stai să vezi că tralala… Vai de capul meu, ce va fi. E bine că vine pauza, căpătăm energie și începe iar paca-paca-paca-paca bătaie, bătaie, bătaie!”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

FCSB se află pe locul 13 în Superliga și are doar cinci puncte după șapte partide jucate. 

