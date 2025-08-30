Echipa pe care a exclus-o Gigi Becali din lupta la titlu: „Nu are putere de campioană”

Universitatea Craiova și Rapid au un start lansat în lupta la titlu din acest sezon de Superliga.

Trupa lui Mirel Rădoi este lider în campionat, cu 19 puncte după primele șapte meciuri, în timp ce Rapid se află la doar un punct, pe locul doi, dar cu un meci mai mult.

Gigi Becali a scos-o pe Rapid din lupta la titlu

Gigi Becali a vorbit despre rivalele din Superliga la titlu și a exclus Rapidul lui Costel Gâlcă, chiar dacă giuleștenii se află la doar un punct de liderul U. Craiova, înaintea meciului oltenilor.

Patronul lui FCSB a explicat că CFR va fi principala rivală la titlu a „roș-albaștrilor”.