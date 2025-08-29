În urmă cu mulți ani, în 2007 mai exact, a fost o adevărată discuție în jurul transferului lui Ovidiu Herea, care urma să fie vândut de FC Național. Erau zvonuri că ar putea ajunge la FCSB sau la Rapid București, iar George Copos putea rămâne fără el în cele din urmă!

La acel moment patronul Rapidului, Copos nu a vrut să îi dea lui Herea, în primă fază, salariul pe care impresarul acestuia, Anamaria Prodan, l-a solicitat, astfel că agentul s-a folosit, după cum a povestit recent, în cadrul emisiunii Fața la Joc, de Gigi Becali!

Cum a ajuns Ovidiu Herea la Rapid, deși putea semna cu FCSB

Patronul FCSB îl putea lua pe Herea, însă a considerat că era acoperit în zona terenului în care putea evolua jucătorul. Așa că a decis să o ajute pe Anamaria Prodan și să îi forțeze mâna lui Copos, să plătească banii pe care impresarul i-a cerut.

”Cum s-a făcut transferul lui Herea... ceream o sumă uriașă pentru vremea aceea. Era vorba de un salariu uluitor, l-a avut apoi Sânmărtean, negociat tot de mine. Și nu mă înțelegeam cu domnul Copos. Am stat la el în birou, mi-am stors creierii și m-am gândit la Gigi Becali.

Am plecat din birou, nu ne-am înțeles cu Copos. Am plecat la palat, la Gigi Becali. I-am spus despre ce e vorba, i-am spus că George Copos nu vrea să dea salariul x pentru Herea. Becali mi-a spus că nu are nevoie de el, că are jucător acolo, în zona aceea.

Dar, m-a ajutat, a spus în fața presei că îl ia, că îi dă salariu dublu lui Herea. E și acum o celebră poză cu mine în maiou, ieșită cu Gigi Becali din palat. A spus că am bătut palma pentru Herea.

În a doua secundă a sunat telefonul, era Copos! M-am dus și am semnat! Îi spuneam inițial că nu știu ce să fac, cum fac cu Gigi Becali, că m-am înțeles cu el, dar am obținut și salariul pe care îl voiam, și comisionul.

După ani, Copos mi-a zis că l-am nenorocit, că cei mai mulți bani i-am luat! Mi-a zis: 'N-am plătit în viața mea atâția bani'”, a spus Anamaria Prodan în emisiunea Fața la Joc.

Apoi, Ovidiu Herea a ratat multe transferuri importante de la Rapid

Ovidiu Herea a fost unul dintre cei mai atractivi jucători din era lui George Copos. Impresariat de Anamaria Prodan la acea perioadă, mijlocașul era asociat în fiecare campanie de achiziții cu o plecare din Giulești, doar că de fiecare dată tranzacția pica pe ultima sută de metri.

Ulterior, Ovidiu Herea a mărturisit că pretențiile exagerate ale omului de afaceri i-au împiedicat plecarea din Giulești. Fostul fotbalist a dezvăluit că Dnipro, club din prima ligă din Ucraina, a înaintat o ofertă în valoare de 3 milioane de euro, numai că George Copos nu a fost impresionat de această sumă.

Atacantul a afirmat că pe lângă Dnipro, Lyon și AC Milan s-au interesat de serviciile sale. Doar că, la fel ca celelalte echipe, s-au lovit de pretențiile exagerate ale lui George Copos. De-a lungul carierei, Ovidiu Herea a jucat pentru FC Național, Rapid, Sion, Skoda Xanthi, Pandurii Târgu Jiu, Concordia Chiajna, Viitorul Constanța (n.r. actuala Farul Constanța), FC Balotești și Metaloglobus București.

Fotbalistul își dorește să antreneze la un moment dat clubul din Giulești, având în vedere faptul că a evoluat pentru Rapid în perioada 2007-2013, înainte să ajungă la FC Sion, în Elveția.

