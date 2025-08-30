UEFA poate penaliza formația patronată de Gigi Becali prin închiderea anumitor sectoare la meciurile disputate pe teren propriu din cauza scandărilor rasiste.

FCSB ar putea fi sancționată de UEFA

Conform Golazo, trimisul FARE (Fotbal Împotriva Rasismului în Europa) de la UEFA a scris în raportul meciului faptul că, după finalul meciului, suporterii roș-albaștrilor au intonat un cântec care conținea mesaje rasiste împotriva rromilor.

La ultimul derby de pe Arena Națională dintre Rapid și FCSB, cei de la Peluza Nord au intonat același cântec, iar crainicul Rapidului le-a cerut suporterilor campioanei să nu mai scandeze.

Nu este pentru prima dată când un reprezentant FARE o ia în vizor pe FCSB. S-a întâmplat și sezonul trecut, în returul cu LASK Linz, când echipa patronată de Gigi Becali a primit o amendă de 20.000 de euro, iar la următoarul meci a avut închise câteva sectoare. La fel ca atunci, roș-albaștrii pot fi din nou penalizați cu amendă de câteva zeci de mii de euro și câteva sectoare la care publicul nu va avea acces.

În faza principală din Europa League, FCSB va disputa pe teren propriu partidele cu Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys Berna și Bologna. În deplasare, vor întâlni Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad, FC Basel și Go Ahead Eagles.

VIDEO Rezumat FCSB - Aberdeen 3-0

