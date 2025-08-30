FCSB va juca în faza principală din Europa League împotriva lui: Feyenoord (H), GNK Dinamo Zagreb (A), Fenerbahce (H), Steaua Roșie Belgrad (A), Young Boys Berna (H), FC Basel (A), Bologna (H), Go Ahead Eagles (A).

Sfatul lui Marius Șumudică pentru Gigi Becali: ”Acolo suferi!”



Întrebat dacă va mai întări echipa, Gigi Becali a recunoscut că nu vrea să mai facă niciun transfer, decât în cazul în care va avea posibilitatea să îl cumpere pe Louis Munteanu.

”Am cinci mijlocași la închidere, am cinci, ce să fac? Fundași centrali, să zice, dar nici acolo nu stau rău. Am deja trei atacanți, ’nouari’, doar unul joacă. ’Cercuri’, am două cercuri mari, cercuri adevărate, Olaru și Tănase. Am cerculețe, cinci, am unghi ascuțit și acolo, stânga, Politic, unu, doi, George, trei, Cisotti, am trei unghiuri, am și în dreapta unghiuri. Nu mai am unde să îi bag, unde să îi bag? Pe Louis Munteanu îl iau că e prea valoros jucător, că nici n-am nevoie în primul rând”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Finanțatorul de la FCSB a fost întrerupt de Marius Șumudică, fostul antrenor al lui Rapid, care i-a recomandat patronului campioanei României să mai transfere un jucător under, deoarece, în opinia sa, FCSB suferă la acest capitol.

Totuși, Gigi Becali nici nu a vrut să audă, deoarece a transmis că Toma este cel mai valoros jucător under-21.

”Gigi, scuză-mă, ca să faci un trapez, ascultă-mă ce-ți spun, caută-ți un under bun de tot, acolo suferi”, a spus Șumudică, iar replica lui Gigi Becali a venit rapid: ”Păi nu, că Mihai Toma e cel mai bun, o să vezi”.

