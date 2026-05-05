Gigi Becali a decis! Deși l-a criticat, fotbalistul va continua la FCSB: „Are problemele astea!”

Mijlocașul israelian Ofri Arad nu o părăsește pe FCSB în această vară. Patronul a decis să îi mai acorde o șansă după un început dificil.

Informațiilor din ultimele zile indicau o despărțire iminentă, însă Ofri Arad va continua în tricoul roș-albastru. Conducerea FCSB a ajuns la concluzia că mijlocașul central are nevoie de mai mult timp pentru a se adapta. Finanțatorul Gigi Becali, deși nemulțumit de randamentul jucătorului în primele luni, a hotărât să nu renunțe la fotbalistul adus de la Kairat Almaty în viitoarea fereastră de mercato.

Așteptări amânate pentru sezonul viitor

Președintele Consiliului de Administrație al clubului, Mihai Stoica, a garantat rămânerea israelianului. Potrivit oficialului, evaluarea corectă a jucătorului a fost imposibilă pe fondul problemelor medicale, motiv pentru care conducerea dorește să îl testeze temeinic pe parcursul sezonului regulat viitor.

„Nu, nu se pune problema. Chiar Gigi Becali a zis: «Mă, are problemele astea, nu avem timp să-l evaluăm acum. Avem timp în sezonul regulat la anul». Acestea sunt cuvintele lui Gigi. Da, bineînțeles că rămâne. Absolut. Nu se pune problema să plece”, a transmis Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Transferat în iarnă, jucătorul a evoluat în doar patru partide pentru campioana en-titre a României. El a strâns puțin peste 100 de minute pe teren, fără a bifa vreo realizare notabilă. Cotat pe piața de mercato la suma de 1.200.000 de euro, fotbalistul a mai jucat de-a lungul carierei la Maccabi Haifa și Hapoel Ramat Gan, având totodată 10 selecții adunate în prima reprezentativă de seniori a Israelului.

