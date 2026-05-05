Mihai Stoica rupe tăcerea despre antrenorul dorit de Gigi Becali. Cu cine a făcut pace în culise

Potrivit regulamentului, roș-albaștrii au la dispoziție 30 de zile pentru a instala un nou tehnician, după plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia. Deși au existat zvonuri privind aducerea unui antrenor român, Mihai Stoica a transmis că atenția principală a finanțatorului se îndreaptă din nou către Elias Charalambous. Oficialul a precizat că l-a contactat personal pe cipriot, dar s-a lovit de un refuz.

„Nicio noutate la noi despre antrenor. Deci e foarte clar că Gigi, când va intra în ultima săptămână, în săptămâna premergătoare numirii antrenorului, pentru că suntem obligați să facem asta, va vorbi cu Elias Charalambous. Repet și eu ce a spus Gigi, dacă Elias alege să nu-l ajute când îi cere cu foc să-l ajute, înseamnă că nu e prietenia care se pretinde a fi. A spus foarte clar. Și eu l-am sunat și m-a refuzat. Adică de mine a trecut. Din moment ce l-am sunat și l-am rugat… Rămâne de văzut dacă e frăție sau nu. Fiecare își alege pașii, eu privesc doar în față, nu mă uit în spate deloc”, a spus Mihai Stoica.