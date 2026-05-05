Mihai Stoica rupe tăcerea despre antrenorul dorit de Gigi Becali. Cu cine a făcut pace în culise

Mihai Stoica rupe tăcerea despre antrenorul dorit de Gigi Becali. Cu cine a făcut pace în culise Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB se apropie de termenul limită pentru numirea unui principal, iar Mihai Stoica a explicat ce antrenor așteaptă un telefon decisiv din partea patronului.

TAGS:
Din articol

Potrivit regulamentului, roș-albaștrii au la dispoziție 30 de zile pentru a instala un nou tehnician, după plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia. Deși au existat zvonuri privind aducerea unui antrenor român, Mihai Stoica a transmis că atenția principală a finanțatorului se îndreaptă din nou către Elias Charalambous. Oficialul a precizat că l-a contactat personal pe cipriot, dar s-a lovit de un refuz.

„Nicio noutate la noi despre antrenor. Deci e foarte clar că Gigi, când va intra în ultima săptămână, în săptămâna premergătoare numirii antrenorului, pentru că suntem obligați să facem asta, va vorbi cu Elias Charalambous. Repet și eu ce a spus Gigi, dacă Elias alege să nu-l ajute când îi cere cu foc să-l ajute, înseamnă că nu e prietenia care se pretinde a fi. A spus foarte clar. Și eu l-am sunat și m-a refuzat. Adică de mine a trecut. Din moment ce l-am sunat și l-am rugat… Rămâne de văzut dacă e frăție sau nu. Fiecare își alege pașii, eu privesc doar în față, nu mă uit în spate deloc”, a spus Mihai Stoica.

  • Pintilii mihai stoica charalambous
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pace neașteptată cu Mihai Pintilii

Pe lângă subiectul legat de banca tehnică, oficialul FCSB a dezvăluit o împăcare cu Mihai Pintilii. Fostul jucător și colaborator al bucureștenilor a demisionat din staff pe 7 martie 2026, moment urmat de o serie de tensiuni și replici tăioase în spațiul public între cei doi. Acum, MM a reluat legătura cu „Pinti” pentru a încerca o colaborare, măcar la nivel de scouting.

„Am să divulg un secret. Sâmbătă seara eram într-o localitate dintr-o țară vecină Franței. Și, arborând steagul alb, i-am scris lui Mihai Doru Pintilii. Și a rămas ca următoarea deplasare pe care o efectuez, să mergem împreună, să ne uităm după jucători. Așa am simțit, asta am făcut. Deci e pace. Nu a fost război, dar au fost niște declarații beligerante”, a mai zis Stoica.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Doi prim-vicepreședinți PNL, gata să-l „sacrifice” pe Bolojan pentru a rămâne la guvernare: Ar fi o eroare istorică să plecăm
Doi prim-vicepreședinți PNL, gata să-l „sacrifice” pe Bolojan pentru a rămâne la guvernare: Ar fi o eroare istorică să plecăm
ARTICOLE PE SUBIECT
Ofertat de două cluburi după despărțirea de FCSB, Mihai Pintilii a luat decizia privind viitorul său
Ofertat de două cluburi după despărțirea de FCSB, Mihai Pintilii a luat decizia privind viitorul său
Pintilii îi spune NU lui FCSB: nici dacă revine Charalambous!
Pintilii îi spune NU lui FCSB: nici dacă revine Charalambous!
"Am fost la discuții!" Mihai Pintilii, dezvăluiri după întâlnirea cu Burleanu + replică pentru Mihai Stoica
"Am fost la discuții!" Mihai Pintilii, dezvăluiri după întâlnirea cu Burleanu + replică pentru Mihai Stoica
ULTIMELE STIRI
Drama neștiută a „primarului Romei”. Mărturisirea tulburătoare despre boala nemiloasă: „M-a stins de tot”
Drama neștiută a „primarului Romei”. Mărturisirea tulburătoare despre boala nemiloasă: „M-a stins de tot”
Chinezii câștigă tot! Zhao Xintong s-a impus în finala World Snooker Championship
Chinezii câștigă tot! Zhao Xintong s-a impus în finala World Snooker Championship
I-a spus DA lui Inter! Chivu, pe cale să transfere de la un colos al Europei
I-a spus DA lui Inter! Chivu, pe cale să transfere de la un colos al Europei
Siyabonga Ngezana riscă să rateze Campionatul Mondial. Ce scriu sud-africanii despre „stâlpul” defensivei
Siyabonga Ngezana riscă să rateze Campionatul Mondial. Ce scriu sud-africanii despre „stâlpul” defensivei
Scandal de proporții, chiar înaintea finalei lui Chivu: "Dacă se întâmplă asta, nu mă voi prezenta"
Scandal de proporții, chiar înaintea finalei lui Chivu: "Dacă se întâmplă asta, nu mă voi prezenta"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!

Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

Supercomputer-ul dezvăluie clasamentul final din Superliga: campioana, retrogradatele și cine merge în cupele europene

Supercomputer-ul dezvăluie clasamentul final din Superliga: campioana, retrogradatele și cine merge în cupele europene



Recomandarile redactiei
I-a spus DA lui Inter! Chivu, pe cale să transfere de la un colos al Europei
I-a spus DA lui Inter! Chivu, pe cale să transfere de la un colos al Europei
Drama neștiută a „primarului Romei”. Mărturisirea tulburătoare despre boala nemiloasă: „M-a stins de tot”
Drama neștiută a „primarului Romei”. Mărturisirea tulburătoare despre boala nemiloasă: „M-a stins de tot”
Rapid își lasă o rivală din Superligă fără antrenor! Acord de principiu cu înlocuitorul lui Gâlcă
Rapid își lasă o rivală din Superligă fără antrenor! Acord de principiu cu înlocuitorul lui Gâlcă
Siyabonga Ngezana riscă să rateze Campionatul Mondial. Ce scriu sud-africanii despre „stâlpul” defensivei
Siyabonga Ngezana riscă să rateze Campionatul Mondial. Ce scriu sud-africanii despre „stâlpul” defensivei
Scandal de proporții, chiar înaintea finalei lui Chivu: "Dacă se întâmplă asta, nu mă voi prezenta"
Scandal de proporții, chiar înaintea finalei lui Chivu: "Dacă se întâmplă asta, nu mă voi prezenta"
CITESTE SI
Ilie Bolojan, înainte de votul moțiunii: „Am generat supărarea baronilor locali. Nu au mai putut folosi pușculița statului”

stirileprotv Ilie Bolojan, înainte de votul moțiunii: „Am generat supărarea baronilor locali. Nu au mai putut folosi pușculița statului”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

stirileprotv Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament

stirileprotv Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!