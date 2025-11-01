Mihai Stoica, managerul general al clubului, a vorbit deschis despre situația lui Alibec, recunoscând că adaptarea la statutul de rezervă este dificilă pentru un jucător de calibrul său.



"Cât a jucat în România, Denis Alibec n-a prea fost obișnuit să nu joace titular. Denis face în ianuarie 35 de ani. Când ți se întâmplă o chestie de genul ăsta, bineînțeles că nu știi cum o privești", a spus Stoica, potrivit Fanatik.



Oficialul FCSB a dezvăluit că Alibec știa de la început că pleacă la drum cu șansa a doua, dar ghinionul teribil l-a lovit exact când trebuia să profite de oportunitatea ivită.



"Când el a venit la noi cred că a fost conștient că titular e Bîrligea. Cu câteva zile înainte de Supercupă, Bîrligea s-a accidentat. Pentru Denis Alibec era clar că două luni e titular postului. După 8 minute s-a accidentat. Cât să fii de puternic să nu recepționezi greu un șoc de genul ăsta?", a continuat MM.



"El știe dacă pleacă"



Acum, cu Bîrligea și Thiam în lupta pentru postul de atacant, Alibec pare a treia variantă. Întrebat direct dacă se pune problema plecării în iarnă, Mihai Stoica a lăsat decizia la jucător, al cărui contract expiră în vara anului 2026.



"Nu știu. El știe asta. Nu am cum să fac un subiect din asta. Acum toată lumea trebuie să fie concentrată. Sunt meciuri multe până de Crăciun. El are contract până vară", a transmis Stoica.



Managerul a ținut să sublinieze, însă, caracterul atacantului și cât de apreciat este acesta în vestiar, în ciuda reacțiilor sale uneori "copilăroase" din trecut.



"E un băiat foarte, foarte bun. Olaru l-a lăsat să bată penalty, mai mulți jucători importanți s-au dus să se bucure cu el. De ce? Pentru că Alibec e un băiat foarte bun. Țin toți la Alibec. E un băiat de vestiar, un băiat cu un caracter foarte frumos. Toată lumea ține la el, nu ai cum să nu ții la el", a încheiat Mihai Stoica.

