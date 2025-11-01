LIVE TEXT U Cluj - FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30. Un antrenor de top stă în fața campioanei României

U Cluj - FCSB, LIVE de la 20:30 în Superliga României.

În cadrul conferinței de presă de vineri, antrenorul Universității, Cristiano Bergodi, a analizat condițiile în care o găsește pe ”U” duelul cu echipa bucureșteană.

„Sigur că moralul s-a ridicat puțin, e normal după ce am venit eu și am reușit împreună cu băieții să facem aceste două victorii, în Cupă și în campionat. Avem încredere în ceea ce putem face. Este un meci foarte important cu FCSB, pentru că este o echipă care nu merită locul pe care se află în clasament, la lotul pe care îl are. Mai devreme sau mai târziu, întâlnești aceste echipe foarte bune și atunci nu sunt îngrijorat că debutăm (în mandatul său-n.n.) acasă cu un meci foarte dificil. Îmi place că jucăm împotriva lui FCSB, pentru că putem vedea cum este echipă din punct de vedere mental, cum a reacționat după două victorii”, a spus Cristiano Bergodi.

Italianul nu crede că forma mai puțin bună a celor de la FCSB va avea impact asupra elevilor săi.

„Nu contează că FCSB trece printr-o perioadă grea, nu există asta în fotbal, pentru că la un moment dat se pot schimba radical lucrurile. Atunci când ai jucători importanți, de valoare, de calitate, de personalitate, nu trebuie să îți faci griji. Eu cred că ei sunt în revenire, nu sunt într-o perioadă așa proastă, pentru că au câștigat cu UTA, au câștigat în Cupă cu Gloria Bistrița și vin aici pentru a câștiga trei puncte. Noi trebuie să ne facem jocul nostru, să facem un meci important din toate punctele de vedere. Când echipa se numește FCSB, este normal că îți dă această motivație, această ambiție de a încerca să faci a treia victorie la rând.”

U CLUJ - FCSB, în cifre

În cazul în care va fi utilizat, Risto Radunovic va bifa partida cu numărul 250 în SuperLigă, întrecere în care a debutat pe 9 august 2017, în Astra Giurgiu - Concordia Chiajna 1-0. De remarcat un alt aspect statistic important, muntenegreanul este jucătorul străin cu cele mai multe meciuri pe prima scenă din istoria roș-albaștrilor, 158 de prezențe, scrie LPF

De la revenirea ardelenilor pe prima scenă din 2022, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de opt ori, de trei ori au câștigat bucureștenii, clujenii s-au impus într-un meci, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.

Ultima victorie bifată de ,,Șepcile roșii”: 31 octombrie 2022, Universitatea Cluj - FCSB 2-1 (M. Thiam, I. Filip / A. Cordea), joc la finalul căruia Nicolae Dică a demisionat, locul său fiind preluat de Mihai Pintilii.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 11 mai 2025, Universitatea Cluj - FCSB 0-2 (Marius Ștefănescu - dublă).

CLASAMENT SUPERLIGA

