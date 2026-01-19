Olimpiu Moruțan tocmai a lungit lista fotbaliștilor români care au dat-o în bară în străinătate. Ce-i drept, la acest eșec a contribuit și un ghinion teribil. Pentru că „Oli“ s-a accidentat grav, înainte de Euro 2024. Și, la revenirea pe teren, nu s-a mai apropiat de forma de dinaintea accidentării.

După o perioadă în care s-a tot chinuit să-și găsească locul, ba la Ankaragucu (Turcia), ba la Pisa (Italia) și, finalmente, la Aris Salonic (Grecia), Moruțan se întoarce acum acasă. Pentru că transferul său, la Rapid, despre care s-a vorbit intens în ultimele zile, va fi finalizat.

Ioan Becali: „Va fi împrumut cu opțiune de cumpărare“

Plecat din țară, în 2021, odată cu transferul de la FCSB la Galatasaray pentru 4,1 milioane de euro, Moruțan își va trece acum în CV a patra formație din țară.

Format la Universitatea Cluj și lansat în fotbalul mare de FC Botoșani, „Oli“ va semna cu Rapid, așa cum se știa deja. În cadrul intervenției sale, la Fanatik, impresarul Ioan Becali a oferit detaliile mutării.

„În proporție de 98-99 la sută e totul aranjat. Cred că jucătorul mâine sau maximum miercuri ar trebui să facă vizita medicală. Totul e în regulă. Urmează niște chestii cu clubul (n.r. Aris Salonic) ca să reziliem, ce mai are de luat de acolo până la terminare. Va fi un împrumut cu opțiune de cumpărare pe încă doi ani. Și cu asta basta. Vine liber, mulțumim lui Dumnezeu. Cu ajutorul lui Galatasaray, că era o încurcătură mare între cluburi, și cu ajutorul celor de la Aris, care au înțeles că nu se poate în continuare și că trebuie să plătească, plus o mică despăgubire, și cu asta basta. Proprietarul era Aris, dar era legat de Galatasaray în anumite circumstanțe. Au fost zile grele, câteva săptămâni“, a spus Giovanni.

În acest sezon, Moruțan a avut 17 apariții la Aris Salonic, în care a adunat 727 de minute pe teren, fără să marcheze sau fără să reușească vreo pasă de gol.

