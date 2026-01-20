Cu Dayro Moreno (40 de ani) din nou în formă maximă, Once Caldas a câștigat meciul de azi-noapte din prima etapă a campionatului Columbiei (Apertura), 2-1 în deplasare cu Cucuta.
Gazdele au avut 1-0 (Jaime Peralta '35 - din penalty), dar au rămas în zece jucători după ce marcatorul a fost eliminat în minutul 53.
Apoi a intrat în scenă Dayro Moreno. Fostul atacant al lui FCSB, pe atunci încă Steaua, a egalat dintr-un penalty ('62) și a înscris golul victoriei în minutul 87, cu o finalizare de clasă.
”Goleadooorrrr! 🔥”, a postat simplu Once Caldas, în timp ce Dayro, care a apărut cu părul foarte lung și cu unghiile vopsite, și-a setat obiectivele pentru noul sezon: ”¡Año nuevo, nuevos récords!”.
Iar El Colombiano a explicat: ”Moreno a devenit primul fotbalist din țara noastră care înscrie cel puțin o dată în 23 de sezoane consecutive. Dayro a ajuns la 372 de goluri marcate în cariera sa profesionistă. El este columbianul cu cele mai multe goluri din istorie, cu mult peste Radamel Falcao, al doilea pe listă, cu 356 de reușite”.
De fapt, Dayro are acum 375 de goluri (vezi mai jos lista) și, după ce în toamna anului trecut a fost convocat la naționala Columbiei, speră să prindă la vară și lotul pentru turneul final al Campionatului Mondial.
”Goana” lui Dayro Moreno după recordul urmărit, acela de a deveni golgheterul all-time al Columbiei, a fost prezentată de Sport.ro încă din 2023 și updatată periodic.
Cele 375 de goluri top-level marcate de Dayro Moreno, 13 dintre ele la Steaua/FCSB
168 de goluri la Once Caldas
57 de goluri la Atlético Nacional
50 de goluri la Tijuana
34 de goluri la Millonarios
22 de goluri la Bucaramanga
13 goluri la Steaua/FCSB (în perioada 2008-2010)
13 goluri la Junior
10 goluri la Talleres de Córdoba
4 goluri la Oriente Petrolero
3 goluri la naționala Columbiei
1 gol la Athletico Paranaense
Topul golgheterilor all-time din istoria Columbiei
1. Dayro Moreno (Once Caldas) - 375 de goluri
2. Radamel Falcao (Millonarios Bogota) - 356 de goluri
3. Victor Aristizabal (retras) - 346 de goluri
4. Carlos Bacca (Junior de Barranquilla) - 345 de goluri
Foto: Once Caldas