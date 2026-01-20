Contra – Mancini, meciul care n-a existat: explicația unui rezultat-bombă

Cu Dayro Moreno (40 de ani) din nou în formă maximă, Once Caldas a câștigat meciul de azi-noapte din prima etapă a campionatului Columbiei (Apertura), 2-1 în deplasare cu Cucuta.

Gazdele au avut 1-0 (Jaime Peralta '35 - din penalty), dar au rămas în zece jucători după ce marcatorul a fost eliminat în minutul 53.

Apoi a intrat în scenă Dayro Moreno. Fostul atacant al lui FCSB, pe atunci încă Steaua, a egalat dintr-un penalty ('62) și a înscris golul victoriei în minutul 87, cu o finalizare de clasă.

