FCSB a rămas fără antrenor după înfrângerea dureroasă cu ”U” Cluj de pe Arena Națională, în urma demisiilor lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Gigi Becali a anunțat în exclusivitate pentru Sport.ro că Mirel Rădoi o va antrena pe FCSB în play-out.

Gigi Becali a făcut anunțul neașteptat: „Nu poți cu Mirel”

Patronul roș-albaștrilor va merge pe mâna lui Mirel Rădoi pentru acest play-out și a dezvăluit prima schimbare care va avea loc la FCSB.

Gigi Becali a fost întrebat dacă se va mai implica în același mod la FCSB, iar omul de afaceri a dezvăluit că fostul antrenor al Universității Craiova va avea mână liberă.

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că în funcție de rezultatele și jocul echipei, în vara va decide dacă Mirel Rădoi va rămâne antrenor și pentru sezonul următor.

„(n.r. că nu se mai implică) Nu poți cu Mirel altfel, nu ai cum. Da, asta i-am și spus. 'Băi, finule, stăm trei luni de zile, ne punem la masă și e da sau nu'. Eu nu mă mai cert cu nimeni. El nu a pus nicio condiție, pentru că era de bun simț.

E clar că nu mai mergea așa. Degeaba spuneați voi, că mergea așa. Trebuia să văd eu, nu să spuneți voi. Până acum mergea, că am avut calificări în Europa. Atât am putut eu.

Pe mine mă interesează jocul echipei, disciplina, că noi lot avem”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

FCSB a fost prima echipă pe care Rădoi a antrenat-o, în 2015, după ce echipa a luat titlul cu Costel Gâlcă. Antrenorul a rezistat atunci timp de șase luni și a strâns 29 de meciuri (13 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri).

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB

Elias Charalambous își încheie mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.