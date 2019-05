Gigi Becali a anuntat primele TINTE URIASE pentru FCSB: "Vreau sa-i iau pe Ivan si Puscas!" 

Dupa al patrulea an la rand pe locul 2, Gigi Becali cauta cu disperare solutii pentru intarirea echipei. Negociaza cu Edi Iordanescu pentru postul de antrenor, dar si cu cativa jucatori importanti. Becali vrea sa-l imprumute pe Andrei Ivan de la Krasnodar, atacant vandut de Craiova cu 3 milioane de euro in Rusia si care a jucat sub forma de imprumut la Rapid Viena in acest sezon. Si George Puscas e o tinta pentru FCSB, dupa ce Palermo a fost retrogradata in Serie C.



Gigi Becali: Ii vrea pe Ivan si Puscas!





"Vreau sa ii iau pe Ivan si Puscas. Dar pe Puscas nu poti sa il iei, cum sa il iei. Bine, nu mai intru eu in discutii d-astea cu voi, ca pana acum. Cand semnez cu jucatorul, atunci va anunt, nu mai vorbesc inainte!", a spus Becali, potrivit Digi.



Puscas, depre oferte de la FCSB

Prezent in lotul nationalei pentru intalnirile cu Norvegia si Malta, George Puscas anunta ca va lua o decizie in privinta transferului dupa preliminariile EURO.

”Pentru mine, sezonul care s-a incheiat a fost unul foarte bun. N-am fost accidentat niciodata, am jucat meci de meci, am dat goluri, am avut meciuri in picioare.

Am incheiat sezonul in Italia, am lasat acolo problemele, pentru ca am vrut sa fiu concentrat la nationala. Avem meciuri importante de jucat”, a spus Puscas.