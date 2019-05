Gigi Becali isi pierde rabdarea cu Edi Iordanescu: "Sunt 100 de antrenori care asteapta sa vina la FCSB!" 

Gigi Becali nu mai are rabdare cu Edi Iordanescu, favoritul sau pentru preluarea FCSB in aceasta vara.

Edi Iordanescu este alesul pentru inlocuirea lui Mihai Teja, insa Gaz Metan Medias incearca sa-l convinga pe antrenor sa-si respecte contractul valabil pe inca un sezon. Edi Iordanescu a anuntat ca va lua o decizie la finalul partidelor din playout, insa Becali pare ca si-a pierdut rabdarea.



Becali: Sunt 100 de antrenori care asteapta sa vina la FCSB!

"Eu v-am mai spus, dar voi speculati prea mult. V-am spus ca mi-l doresc pe Edi, dar ca voi negocia cu el dupa ce se va termina la el campionatul. Nu am avut nicio discutie concreta cu el legata de Steaua, da?

Iar daca nu se rezolva cu Edi, nu va faceti griji. Sunt 100 de antrenori care asteapta!”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi.

Favoritii lui Becali pica pe capete!

Refuzat si de Marius Sumudica si Edi Iordanescu, Gigi Becali se poate orienta catre Walter Zenga sau Devis Mangia. Zenga a anuntat deja ca asteapta telefonul patronului de la FCSB, in timp ce Mangia a ramas liber dupa despartirea de Craiova. Mangia a adus Cupa Romaniei anul trecut in Banie, insa in acest sezon echipa s-a calificat cu emotii in Europa League.