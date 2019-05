"Mi-a spus de fata cu toti ca din cauza mea s-au pierdut 10 milioane de euro!" Jucatorul UMILIT la FCSB! Momentul care a declansat scandalul

Fostul stelsit Paul Papp dezvaluie care a fost momentul in care s-a produs ruptura dintre el si club.

Mihai Stoica l-a acuzat la sedinta de dupa meciul cu Dinamo, din vara lui 2015, pentru eliminarea in fata lui Partizan din preliminariile Champions League. Papp i-a suparat pe ros-albastri nu doar prin eroarea pe care a facut-o in meciul de la Belgrad, incheiat cu scorul de 4-2 pentru sarbi. Fundasului i-a fost reprosat si dialogul pe care l-a avut cu Maris Sumudica imediat dupa un meci cu Astra, disputat la Giurgiu.

"Mi s-a spus in fata ca din cauza mea s-au pierdut 10 milioane de euro. Mi s-a spus in fata, in fata tuturor. Se intampla sa gresesti, ni se intampla tuturor. Am avut meci cu Astra, la Giurgiu, domnul Sumudica era pe teren. Am o relatie foarte buna cu el, m-a promovat in liga a 2-a la Farul Constanta. Ascensiunea mea i s-a datorat si lui.

Am stat la discutii cu el pe teren, dupa joc. Am tinut mana la gura, dar de fapt vorbeam de gazon, nu era nimic altceva, numai o discutie amicala. Discutia aia a fost interpretata pentru ca am tinut mana la gura. Acasa, cu Dinamo, urmatorul meci, am fost lasat in tribuna. Apoi, in dimineata de dupa meciul cu Dinamo, a fost o sedinta. Mi-au spus ca nu e posibil ce-am facut. Mihai Stoica mi-a spus sa tac pentru ca din cauza mea am pierdut 10 milioane de euro", a dezvaluit Papp la GSP Live.