FCSB si Viitorul si-au programat amical in perioada de pregatire, Hagi mai da piept cu o echipa de Liga Campionilor! Programul castigatoarei Cupei Romaniei

Pe 19 iunie, echipa lui Gica Hagi va merge in Grecia pentru un super-amical cu vicecampioana Greciei.

FC Viitorul si-a stabilit programul de pregatire din aceasta vara, in care va disputa si cateva partide de verificare, atat in tara cat si in strainatate. Constantenii au programata vizita medicala pe 13 iunie, iar pana pe 17 iunie se vor pregati la Constanta. Intre 20 si 28 iunie, Viitorul isi va continua pregatirea la Poiana Brasov, urmand ca, pana la debutul in noul sezon al Ligii 1, antrenamentele sa continue la Constanta.

Viitorul, amicale cu FCSB si Olympiakos



Pana acum, cel mai important meci de pregatire pentru Viitorul va avea loc in Grecia. Echipa constanteana va sta intre 18 si 20 iunie la Atena, iar pe 19 iunie va disputa un amical de lux cu Olympiacos Pireu, pe celebru stadion "Karaiskakis" (32.000 locuri). Olympiakos este cel mai titrat club elen, cu 44 de titluri de campioana si 27 de Cupe ale Greciei, si este detinut in acest moment de afaceristul si omul politic Evangelos Marinakis, care mai detine si clubul englez Nottingham Forest.



Echipa este antrenata de portughezul Pedro Martins, iar din lot fac parte grecii Kostas Fortounis, Lazaros Christodoulopoulos, Avraam Papadopoulos, Vasilis Torosidis, Andreas Bouchalakis sau Leonardo Koutris, portughezii Jose Sa, Roderick si Daniel Podence, norvegianul Omar Elabdellaoui, spaniolul Miguel Guerrero, egipteanul Ahmed Mahgoub, tunisianul Yassine Meriah, brazilianul Guilherme sau francezul Mathieu Valbuena. Probabil ca patronul Marinakis va investi masiv in aceasta vara in aducerea unor jucatori celebri, dupa ce a pierdut titlul in sezonul precedent in fata PAOK-ului lui Razvan Lucescu.



Alte meciuri amicale vor avea loc impotriva echipei Coltea Brasov (24 iunie), impotriva unui adversar nedesemnat (27 iunie), impotriva FCSB (28 iunie / probabil pe Stadionul "Tineretului" din Brasov) si impotriva lui Cernomore Varna (3 iulie). Ulterior, Viitorul va juca Supercupa Romaniei 2019 impotriva lui CFR Cluj, la inceputul lunii iulie, probabil pe noua arena din Tg. Jiu. Pe 25 iulie, echipa lui Hagi va debuta in turul III preliminar al Europa League.