Marius Sumudica, ANUNT BOMBA! "Am oferta din Liga 1 in acest moment" Nu merge la FCSB, dar ar putea ajunge la o adversara a echipei lui Becali

Marius Sumudica a vorbit despre viitorul sau.

Marius Sumudica, fost antrenor la Al Shabab, actualmente liber de contract, a confirmat o data in plus ca nu va merge la FCSB. In schimb, tehnicianul a marturisit ca ar fi mers sa antreneze la Rapid, daca Daniel Pancu nu era antrenor acolo.

Mai mult, Sumudica a afirmat ca are, in acest moment, o oferta din Liga 1, insa nu a dezvaluit numele echipei care il vrea pe banca.

"Daca nu era Pancu antrenor, eu mergeam la Rapid. Am oferta din Liga 1", a spus Marius Sumidica la DigiSport.

Numele lui Marius Sumudica a fost pomenit de Gigi Becali drept un potential inlocuitor al lui Mihai Teja pe banca FCSB, insa antrenorul a refuzat orice negociere, din pricina faptului ca suporterii stelisti au afisat mesaje impotriva sa, fapt care l-a facut si pe patronul echipei sa dea inapoi. "Nu vreau sa ma pun rau cu nimeni, nu vreau sa supar pe nimeni", spunea Gigi Becali dupa ce cantonamentul FCSB a fost impanzit cu mesaje anti-Sumudica.