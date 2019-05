Cum impart FCSB si CFR o echipa din Liga I! Gaz Metan scapa de insolventa, dar ramane fara cei mai buni oameni ai sai!

Gaz Metan Medias are sanse mari sa incheie Play Out-ul pe primul loc. Cu doar o etapa inaintea finalului de sezon, echipa de pe Tarnava Mare are 3 puncte peste Dinamo.

Gaz Metan Medias are toate sansele sa incheie sezonul pe primul loc al Play Out-ului. Formatia antrenata in prezent de Edi Iordanescu are 45 de puncte, cu 3 mai multe decat Dinamo, si un meci impotriva Chiajnei in fata. Daca va obtine macar un punct din meciul pe care il va disputa pe teren propriu impotriva ilfovenilor, care sunt deja retrogradati, Mediasul va termina peste Dinamo.

Pentru Gaz Metan, vara vine, insa, cu schimbari masive. Echipa medieseana s-a luptat in ultimii ani cu insolventa, insa este pe cale sa scape de ea. Oficialii echipei, prin vocea presedintelui Ioan Marginean, anunta ca Mediasul va iesi din procesul de reorganizare. Pe de alta parte, ei vor fi nevoiti sa isi caute antrenor si mai multi jucatori.

Gaz Metan, impartita de FCSB si CFR Cluj



Chiar daca nu a prins Play Off-ul, Gaz Metan a fost una dintre revelatiile acestui sezon al Ligii I. Formatia medieseana a inceput sezonul cu Mihai Teja pe banca si l-a incheiat cu Edi Iordanescu.

In ciuda problemelor financiare pe care le-au avut, cei de la Gaz Metan au fost capabili sa alcatuiasca o echipa interesanta, cu jucatori care, desi au sosit liberi, au aratat multa calitate. Fofana, Ivanov, Luis Aurelio, Caiado, Yazalde si Rondon sunt cativa dintre remarcati.

Nume importante din echipa sunt, insa, pe cale sa spuna "la revedere" Mediasului pentru a trece la echipe cu pretentii de Europa. FCSB si CFR Cluj sunt destinatiile.

Pe cine ia FCSB de la Medias



FCSB il asteapta in primul rand pe antrenorul Edi Iordanescu. Acesta a promis ca nu lasa echipa pana la finalul Play Out-ului. Desi mai are contract cu Gazul si a spus ca acolo exista un proiect sanatos si atractiv, Edi Iordanescu a batut deja palma cu Becali, spun sursele www.sport.ro, urmand ca el sa treaca la FCSB.

Tot la FCSB va merge si Darius Olaru, mijlocas de 21 de ani, international de tineret, cumparat cu 600.000 euro. Acesta ar putea face, insa, schimbarea la iarna!

Si Razvan Plesca a fost in iarna legat de FCSB, iar Becali ar putea sa-l ia pana la urma. Veteranul de 36 de ani ramane liber de contract in iunie.

Pe cine ia CFR Cluj de la Medias



De cealalta parte, campioana CFR sta cu ochii pe trei dintre cei mai buni straini ai Mediasului.

O tinta este venezueleanul Mario Rondon, atacant care a evoluat in doua randuri la Gaz Metan, cu o pauza de cateva luni, timp in care a mers in China. Rondon a marcat 8 goluri in 17 meciuri in 2019. El are 33 de ani.

Ceilalti doi straini de la Medias doriti de CFR sunt Luis Aurelio, mijlocas in varsta de 30 de ani, si David Caiado, in varsta de 32 de ani. Luis Aurelio este fotbalistul de la Medias cu cele mai multe meciuri in acest sezon. El a evoluat in 35 de partide si a marcat un gol.

Caiado a jucat 26 de meciuri si a dat 5 goluri din postura de mijlocas.