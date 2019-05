Gigi Becali, refuzat de un fotbalist de nationala! "Nu se pune problema de bani" Transferul ratat de patronul FCSB!

Becali a fost refuzat de un fotbalist important.

FCSB a incheiat campionatul pe locul secund, iar Gigi Becali vrea sa intareasca echipa pentru sezonul urmator. Patronul ros-albastrilor a incercat sa il convinga pe Alexandru Baluta sa semneze cu vicecampioana, insa a fost refuzat.

Baluta: "Niciodata n-as trada Universitatea Craiova!"

Baluta a castigat eventul anul acesta cu Slavia Praga si nu se gandeste la o revenire in Liga 1, cu atat mai mult cu cat oferta a venit din partea FCSB.

"Niciodata n-as trada Universitatea Craiova. Datorita lor sunt unde sunt, pentru ca aici am reusit lucruri minunate, atat individual, cat si la nivel de echipa, am adus un trofeu dupa 25 de ani, ceea ce lumea si-a dorit tot timpul.

Sunt fericit ca am facut parte din aceasta echipa, am amintiri frumoase, ma uit si acum la golurile mele, la atmosfera de pe stadion, mereu urmaresc meciurile Craiovei si faptul ca am spus ca nu ma voi intoarce pentru nimic aici, m-am referit ca nu m-as intoarce in tara, in Romania, in acest moment. Am plecat pe un drum, trebuie sa continui pe acest drum, sa confirm, daca cu adevarat sunt un fotbalist puternic si sunt sigur ca voi reusi", a spus Baluta.

"Nu se pune problema de bani"

Alexandru Baluta a plecat de la Craiova in vara anului trecut si a ajuns la Slavia Praga pentru 2,6 milioane de euro. Atacantul a evoluat in 32 de partide, a marcat 4 goluri si a oferit 2 pase decisive pentru noua sa formatie si exclude o revenire in Romania.

"Nu se pune problema de bani aici, e vorba de nivelul fotbalului, mult mai ridicat nivelul fotbalului acolo. Acolo e o alta mentalitate, exista mult respect acolo, sunt sigur ca pot creste la acel nivel, Europa League, an de an, Champions League anul acesta. Va fi pentru prima data pentru mine, chiar daca am jucat doar in preliminarii anul trecut. Este un alt nivel, unde se vrea mai multa performanta si daca am ales acest drum, trebuie sa merg pana la capat", a adaugat Alexandru Baluta.