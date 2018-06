"Ii vrem pe amandoi, si pe Budescu, si pe Alibec!" CFR Cluj a anuntat cum ii poate aduce pe cei doi stelisti! Reactia lui Becali

Daca Alibec are drum liber catre CFR Cluj, situatia lui Budescu e mai complicata.

Constantin Budescu si Denis Alibec pot fi colegi la a treia echipa de club - dupa Astra si FCSB, formatia la care evolueaza in prezent, cei doi ar putea sa fie adusi la pachet de CFR Cluj, noua campioana a Romaniei.



”I-am vrea pe amandoi, pe Budescu si pe Alibec. Depinde de suma. Daca Budescu ar fi cedat pentru un milion, cum a zis domnul Becali, atunci il luam. Desigur, daca accepta si jucatorul. Dar cu un 1.5 milioane luam doi straini care fac treaba mai buna.

Baluta e un jucator foarte interesant. Cred ca s-ar plia pe jocul lui Dan Petrescu, dar n-am discutat pana acum in privinta sa. Vom mai aduce patru, cinci jucatori pentru a face fata, vom avea meciuri din trei in trei zile" a declarat Iuliu Muresan pentru Prosport.

Gigi Becali spune ca Alibec e liber sa plece la CFR Cluj. In schimb, Budescu va fi lasat sa plece daca va fi platita clauza: ”Alibec sa-si gaseasca echipa, sa plece unde vrea el. Poate sa se duca si la CFR Cluj si la CS U Craiova, nu mi-e frica de concurenta, de adversar. Nu am nicio treaba din moment ce am spus ca nu ma mai intereseaza, da?” a spus Becali.