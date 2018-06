Opinie / "Gigi Becali, patron la Rapid". Planul de rezerva: un club de traditie, cu nume si fani, pentru doar 500.000 euro

Ce ar putea sa ii spuna Sumudica lui Becali cand vorbesc la telefon: "Nea Gigi, cumpara Rapidul! Sunt bani pe jos!"

Marius Sumudica tot spune ca "Imi curge sange visiniu prin sange, voi fi rapidist pana mor!" si "Gigi Becali e prietenul meu!". Dar pesemne ca Sumudica poate exagereaza cu ambele afirmatii, din moment ce, daca se suna asa des cu Gigi Becali si se au ca fratii, dar si daca ar vrea binele imediat al Rapidului, i-ar fi propus deja latifundiarului sa faca afacerea vietii in fotbal: sa cumpere marca "Rapid", care vine la pachet cu un palmares frumos, o istorie indelungata si o galerie puternica, pentru doar 500.000 de euro (pret+TVA), adica cat a cheltuit in acest sezon cu salariile lui Gaman, Larie si Artur Jorge.



Adunarea Generala a Creditorilor SC FC Rapid SA, intrata in faliment in 2016, a stabilit, in sedinta sa din 26 octombrie 2017, ca pretul de pornire al licitatiei pentru vanzarea marcilor, trofeelor si culorilor echipei sa fie de 3,4 milioane de euro plus TVA, desi o firma specializata in evaluare stabilise ca pretul de pornire corect era de 406.000 de euro plus TVA, dar suma a fost considerata prea mica si a fost respinsa de creditorul majoritar Valerii Moraru. Dupa 16 licitatii la care nu s-a prezentat niciun cumparator, la sfarsitul lunii aprilie 2018, lichidatorul judiciar al Rapidului a declarat ca spera sa vanda la pretul evaluatorului, la jumatatea lunii iunie 2018.



In acest moment, FCSB imprumuta jucatori la FC Voluntari, Clinceni, Metaloglobus sau alte cluburi din primele trei esaloane si Gigi Becali a dezvaluit ca pregateste varianta sa poata prelua imediat un club de Liga a 2-a, in eventualitatea in care instantele de judecata vor dispune ca clubul sau sa plateasca daune de 37 de milioane de euro catre MApN, pentru folosirea ilegala a marcii "Steaua" in perioada 2004-2014. Toti jucatorii achizitionati in perioada urmatoare ar urma sa fie legitimati pe clubul respectiv si doar imprumutati catre FCSB, pentru a nu putea fi blocati de "razboiul" juridic dintre Becali si Armata.



De asemenea, din moment ce Becali a pierdut definitiv marca "Steaua" la inceputul lunii mai 2018, dupa un verdict al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, e evident ca cel putin jumatate din fanii FCSB-ului simpatizeaza cu echipa datorita lui Becali si investitiilor considerabile pe care acesta le face pe piata transferurilor. De cealalta parte, dupa ce Rapidul a ajuns la faliment avandu-i patroni pe George Copos, Nicolae Cristescu, Adrian Zamfir si Valerii Moraru, mare parte dintre fanii giulesteni probabil ca nu ar refuza sa aiba din nou o echipa cu un lot valoros, cu un finantator care cumpara cei mai buni jucatori din Romania, care se bate la titlu si vrea sa joace an de an in grupele competiilor europene.



Nici din punct de vedere al infrastructurii echipa nu ar sta rau. Rapidului i se construieste un stadion modern in Giulesti, cu o capacitate de 15.000 de locuri, care urmeaza sa fie gata in 2020-2022 si pentru care clubul va plati o chirie preferentiala. Becali are deja o baza de pregatire in comuna Berceni, pe locul fostei proprietati a societatii de constructii Arcom, in care a investit mai multe milioane de euro pentru a o transforma intr-unul dintre cele mai moderne cantonamente din Romania. Daca nu ar primi in folosinta gratuita sau cu o chirie modica baza ProRapid, atunci ar avea asigurata locatia pentru pregatire. Daca ar primi-o, atunci una dintre cele doua ar putea fi folosita pentru dezvoltarea unei academii puternice. In cazul in care FCSB s-ar dizolva, iar Becali ar detine marca "Rapid" si un club din Liga a 2-a, nici macar nu ar mai trebui sa fuzioneze cu Academia Rapid, AFC Rapid sau ACS Rapid FNG, ci ar transfera marca acestui club si ar schimba denumirea intre doua sezoane, singura conditie fiind ca transformarea sa fie supusa aprobarii Comitetului Executiv al FRF.



Singura problema ar fi daca lui Becali ii este teama sa nu deranjeze puterea politica, fiind stiut ca PSD s-a implicat in infiintarea clubului Academia Rapid, care se considera continuatoarea echipei alb-visinie. Primaria Sector 1, condusa de social-democratul Dan Tudorache ar fi inscris echipa in campionatul AMFB, ar fi finantat-o si este aproape sa obtina o promovare in Liga a 3-a, dupa ce Primaria Capitalei, condusa de Gabriela Firea, membra a aceluiasi partid, a vrut initial sa sa implice. Si seful PSD, Liviu Dragnea, si-a asumat proiectul Rapid, spunand despre clubul visiniu ca "o sa il crestem". Teama lui Becali ar putea fi de intemeiata, din moment ce s-a considerat mereu "detinut politic", din momentul condamnarii sale la inchisoare in 2013, si a acuzat des ca a ajuns dupa gratii doar dupa ce s-au facut presiuni din partea factorului politic asupra judecatorilor si procurorilor care au instrumentat cazurile sale.