Inca doi jucatori sunt OUT de la FCSB! Becali le-a transmis ca sunt liberi sa isi caute echipe in aceasta vara

FCSB i-a anuntat pe Marian Pleasca si Vlad Achim ca sunt liberi sa-si caute noi angajamente in aceasta vara.

Imprumutati in a doua parte a sezonului de FCSB la Voluntari, respectiv Botosani, Marian Pleasca si Vlad Achim nu mai intra in calculele formatiei ros-albastre pentru sezonul viitor. Ei ar fi trebuit sa se intoarca la echipa, dar Becali le-a transmis ca nu mai are nevoie de ei.

Achim si Pleasca mai au contracte cu FCSB pana in 2019, respectiv 2021, dar vor fi lasati sa semneze cu orice echipa dispusa sa ii ia.

Achim a fost luat de FCSB in 2016 de la VOluntari si a jucat in 25 de partide, marcand un singur gol. El ar fi rival pe post la FCSB cu Nedelcu, Pintilii, Ov. Popescu, Qaka, Morutan si Filip.

De cealalta parte, Pleasca a fost adus in mandatul lui Laurentiu Reghecampf, iar dupa plecarea antrenorului a disparut complet din peisaj. Doar 11 meciuri a jucat fostul fundas al Pandurilor pentru FCSB.

Alti doi jucatori care se vor intoarce la FCSB, dar a caror situatie este diferita, sunt De Amorim si Jakolis.