Gigi Becali a anuntat deja primele transferuri din iarna! La Craiova :) "Piturca o sa vada ca nu are cu cine sa lupte la titlu si o sa vrea 4-5 jucatori!"

Craiova - FCSB, duminica, ora 21:00, este marele derby al acestei etape.

Gigi Becali nu se teme atat de mult de Craiova, pe cat se teme de Victor Piturca. Patronul FCSB considera ca fostul selectioner este in topul celor mai buni antrenori din Liga 1, la egalitate cu Dan Petrescu. Gica Hagi este primul in top.

Becali nu crede ca oltenii au vreo sansa la titlu in acest sezon. Becali este de parere ca Victor Piturca nu are un lot capabil sa se lupte la campionat, iar in iarna Craiova va face o serie de transferuri.

"Ca si antrenor, nu poti sa-l compari pe Piturca cu antrenorii care sunt in Romania. Piturca e cel mai mare dintre ei. In afara de Hagi, care e numarul 1. Hagi, Piturca si Dan Petrescu. Daca ma pui sa fac un clasament, zic Hagi, dar intre Piturca si Dan Petrescu nu stiu care e mai valoros. E greu sa castigi meciuri impotriva echipelor lui Piturca. Dar totusi, nici el nu poata sa faca din argint aur si stie si el asta. El a zis ca vrea titlul, dar nu are cu cine. O sa vada ce jucatori are si in iarna o sa zica ca vrea 4-5 jucatori", a declarat Gigi Becali la ProX.