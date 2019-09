"Exista discutii in acest sens!" ANUNTUL MOMENTULUI! Unul dintre cei mai buni jucatori de la FCSB ar putea pleca! Dezvaluiri din interiorul clubului

Narcis Raducan a vorbit despre plecarea lui Vina de la FCSB.

Managerul sportiv al celor de la FCSB a vorbit despre o eventuala plecare a lui Vina de la FCSB si spune ca pe adresa de mail a clubului se primesc periodic oferte pentru jucatori, dar Becali este cel care decide daca un jucator va pleca sau nu.

"Periodic vin oferte pe mail, dar sunt si discutii private, eu nu am acces la toate. Patronul nostru are sistem direct in privinta transferurilor si nu imi spune mie fiecare discutie. Daca discutiile avanseaza aflu si eu.



Despre Vina nu stiu daca merge la AEK Atena, a jucat deja la doua echipe in acest sezon. Nu este exlus sa mearga din vara viitoare, sunt multi jucatori monitorizati de scouteri si reprezentanti. Daca urcam in clasament si avem jocuri bune, ofertele vor veni si aici cred ca ne-am descurcat bine in privinta balantei financiare", a declarat Narcis Raducan la PRO X.

Ionut Vina (24 de ani) a venit in aceasta vara de la Viitorul in schimbul a 750 de mii de euro. Este cotat la 1,50 milioane de euro pe transfermarkt si a mai jucat in caeriera la Roma U19 si Dunarea Calarasi.