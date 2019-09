Dica, la un pas sa revina la FCSB: Becali i-a facut doua oferte! "Asa am ales eu pentru cariera mea!"

Nicolae Dica a fost foarte aproape sa revina la FCSB. De doua ori.

Dica a plecat de la FCSB la finalul anului 2018, insa a fost la un pas de revenire in doua randuri. Dica a precizat ca a refuzat ofertele lui Gigi Becali pentru ca s-a gandit la cariera sa.

"De doua ori am fost la un pas sa ma intorc. Dar asa am ales eu pentru cariera mea. Am mers la Pitesti cu sufletul. Bine, si la FCSB am mers cu sufletul, dar asa am considerat eu ca este mai bine acum", a declarat Nicolae Dica pentru DigiSport.

Dica, in varsta de 39 de ani, a petrecut un an si jumatate pe banca FCSB: din iunie 2017 pana in decembrie 2018.