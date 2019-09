PRIMUL SOC al sezonului: Piturca revine intr-un meci contra FCSB in mijlocul unui VULCAN! Craiova - FCSB se joaca cu casa inchisa! Surprizele din echipele de start

Craiova - FCSB, duminica, ora 21:00, este marele derby al acestei etape.

Craiova - FCSB este primul duel de foc al sezonului, mai ales prin prisma revenirii lui Victor Piturca. Fostul selectionerul va sta pe banca la meciul contra echipei lui Becali la un meci care se va juca cu casa inchisa. Inca de ieri oltenii au reusit sa vanda toate biletele pentru aceasta partida, iar atmosfera de pe "Ion Oblemenco" va fi una incendiara.

Piturca a castigat toate cele patru meciuri jucate pe teren propriu la debutul pe banca unei echipe de Liga 1 si nu vrea sa isi strice statistica chiar contra echipei lui Becali. Pentru asta, Piturca pregateste o serie de schimbari in primul "unsprezece" al Craiovei: Matel, Balasa sau Ivan ar putea fi prezenti pe teren din primul minut contra FCSB.

Si Vintila va face unele schimbari in formula de start. Balgradean si Planic au revenit dupa accidentari si se vor regasi printre titulari, iar Cristea revine dupa suspendare. Manea si Gnohere ar putea intra si ei in primul "11". Manea nu este inca pus la punct 100% cu pregatirea fizica dupa o perioada de inactivitate, in timp ce Gnohere are o problema serioasa cu greutatea. Atacantul francez chiar a fost avertizat ca va primi o amenda uriasa daca nu va fi in greutatea optima pana la ora jocului.

Echipele probabile:



Craiova: Pigliacelli – Matel, Balasa, Acka, Vatajelu – Ivanov, Mateiu, Cicaldau – Barbut, Ivan, Mihaila

FCSB: Balgradean – Manea, Planic, Cristea, Pantiru – Oaida, Pintilii, Vina – Popa, Gnohere, Fl. Coman