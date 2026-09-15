Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Denis Drăguș după debutul la FCSB: „Nu îl interesează”

Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Denis Drăguș după debutul la FCSB: „Nu îl interesează” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a anunțat cât va juca Denis Drăguș în următorul meci al lui FCSB.

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Din articol

FCSB a remizat în fața lui Petrolul, scor 2-2, într-un meci din etapa a noua a sezonului regulat din Superliga.

Pentru „roș-albaștrii” urmează partida cu Universitatea Craiova, care se va juca pe „Ion Oblemenco”, sâmbătă, de la ora 20:30, și care se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Gigi Becali a anunțat cât va juca Drăguș cu Craiova

Denis Drăguș a debutat la FCSB în meciul cu Petrolul după ce a intrat în locul lui David Miculescu în minutul 71 al partidei cu Petrolul.

Gigi Becali a fost mulțumit de ce a arătat fotbalistul adus liber de contract după ce s-a despărțit de Trabzonspor și a anunțat că va putea juca o repriză în meciul cu Universitatea Craiova.

„Cei din staff spun că Drăguș poate juca chiar o repriză. După meciul ăsta, va putea juca titular. Calitatea s-a văzut și aseară. Pleacă de lângă adversar cu ușurință, fără să îl intereseze. Nu știm încă pe ce poziție va juca. Eu l-am luat de atacant stânga, dar dacă toți specialiștii spun că e număr 9...”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

  • Denis dragus fcsb 9
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Ciprian Marica: „Îmi spuneau cei din Turcia că asta ar fi marea lui problemă” 

Denis Drăguș a debutat la FCSB în meciul cu Petrolul după ce a intrat în locul lui David Miculescu în minutul 71 al partidei cu Petrolul, dar nu a reușit să se evidențieze în vreun fel.

Ciprian Marica a dezvăluit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE care este marea problemă a atacantului cu salariu de un milion de euro pe an de la FCSB.

„Pe mine de la FCSB mă interesa Drăguș, pentru că simpatizez cu el. Voiam ca el să intre bine în ultimele 20 de minute și să iasă în evidență până la urmă cu toții vorbi despre salariul lui Dărguș, care este un salariu normal pentru Europa, dar un salariu mare pentru noi (n.r. în România), dar nu mi se pare corect pentru el, pentru că se pune o presiune suplimentară pe el din această cauză.

Trebuie să remarcăm că nu este pregătit fizic și are nevie de timp ca să se acomodeze și cel mai probabil o să i se dea timp. Trebuie să fie conștient că dacă nu se va integra în jocul ei echipei și nu va reuși să facă și un joc bun și colectiv, nu doar individual, pentru că îmi spuneau cei din Turcia că asta ar fi marea lui problemă.

Am văzut și aseară foarte multe acțiuni luate individual, ceea ce nu e rău, doar că dacă reușești să îi integrezi și pe ceilalți în joc cu siguranță vei reuși să faci niște faze mult mai interesante, mai ales că fotbalul este un joc colectiv”, a spus Ciprian Marica, în exclusivitatea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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