OFICIAL Surpriză uriașă: George Pușcaș a semnat!

Surpriză uriașă: George Pușcaș a semnat! Superliga George Pușcaș a semnat cu Dinamo în această iarnă / Foto: Instagram @puski96
SPORT.RO
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Dinamo a anunțat o mutare neașteptată.

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George PuscasDinamo
Din articol

George Pușcaș (30 de ani), adus cu mari speranțe în a doua parte a sezonului precedent, a fost ”chinuit” de o accidentare care l-a ținut departe de gazon în prima parte a acestei stagiuni. În această perioadă, atacantul încă se recuperează după hernia înghinală care i-a dat bătăi de cap.

Chiar și așa, Dinamo are încredere în internaționalul român și a anunțat o mutare neașteptată. Atacantul a semnat prelungirea contractului scadent în vara anului 2027!

Acum, potrivit comunicatului oficial emis de ”roș-albi”, înțelegerea dintre cele două părți se întinde până în 2029. Rămâne de văzut ce randament va da atacantul român, ținând cont că Nuno Campos are, acum, mai multe soluții pentru postul de atacant, printre care Mamoudou Karamoko, Oliver Hintsa sau Dean Zandbergen.

George Pușcaș și-a prelungit contractul cu Dinamo

„George Pușcaș, câine roșu până în 2029!

Ne bucurăm să anunțăm prelungirea contractului cu atacantul clubului nostru, George Pușcaș, până la 30.06.2029.

Sosit la Dinamo în februarie 2026, George a jucat în total 8 meciuri în sezonul trecut, reușind să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă.

Pe lângă calitățile sale fotbalistice, George Pușcaș aduce un plus de experiență în lotul condus de Nuno Campos, fiind un jucător important în cadrul acestuia. Suntem nerăbdători să-l vedem din nou în echipamentul de joc, ajutând echipa și pe teren.

George Pușcaș a evoluat de-a lungul carierei sale de jucător la echipe precum Inter Milan, Reading, Palermo, Bari și Genoa, având peste 140 de meciuri în Serie B cu 42 de goluri marcate și 84 de meciuri în Championship cu un total de 17 goluri marcate și 5 pase decisive.

De asemenea, George are un parcurs impresionant și în cadrul echipei naționale, având 25 de meciuri și 18 goluri pentru naționala U21, și un total de 46 de selecții la naționala mare cu 11 goluri marcate.

Ne bucurăm să te avem alături de noi, George, și-ți dorim mult succes și cât mai multe realizări în tricoul clubului nostru!”, a anunțat Dinamo.

Alexandru Musi s-a operat! E OUT o lună

Alexandru Musi (22 de ani), internațional de tineret și titular incontestabil la Dinamo în acest debut de sezon, a fost supus unei intervenții chirurgicale după accidentarea la menisc, motiv pentru care va lipsi o perioadă bună de timp.

Din informațiile Sport.ro, atacantul dinamovist va absenta aproximativ o lună. Vestea bună pentru Dinamo este că, după următoarea etapă, urmează întreruperea campionatului pentru meciurile echipelor naționale, adică o pauză de aproximativ trei săptămâni.

Jucătorul transferat de Dinamo de la FCSB în 2025 a avut parte de un debut impresionant de sezon, cu patru goluri marcate în toate competițiile, și era una dintre principalele soluții ale lui Nuno Campos pentru postul de atacant. 

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