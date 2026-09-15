Gigi Becali a reacționat după ce Marius Șumudică și-a cerut scuze fanilor FCSB după jignirile adresate în trecut.

Gigi Becali: ”Orice antrenor care vine la FCSB trebuie să aibă pedigree de stelist!”

Gestul antrenorului de la CFR Cluj a venit la o zi după ce finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat că orice antrenor care va fi numit la echipă trebuie înainte de toate să îi convingă pe suporteri. Cu toate acestea, Peluza Nord a anunțat că Șumudică nu va avea parte de sprijinul fanilor pentru a deveni antrenorul lui FCSB.

Becali a mărturisit că nu știe nimic despre gestul lui Șumudică, însă, de această dată, patronul roș-albaștrilor a venit cu un nou criteriu la care antrenorul echipei din Gruia nu se încadrează. Antrenorii care îi vor urma lui Baciu trebuie să aibă ”pedegree de stelist”.

”Nu știu (n.r. că Șumudică și-a cerut scuze). Trebuie să vorbească (n.r. cu Mustață). După toate cele întâmplate, pentru că suporterii au susțin echipa, e un semn de respect din partea mea. Nu le mai dau bani. În 2000, dădeam bani, 10.000 de dolari, 7.000 de dolari, 5.000 de dolari... Oamenii ăștia nu mai cer bani, ei merg pe banii lor. Atunci e un semn de respect. Orice antrenor care vine la FCSB trebuie să aibă pedigree de stelist”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Peluza Nord FCSB nu vrea să audă de Marius Șumudică

”COMUNICAT

Pentru că subiectul Șumudică pare să se transforme într-o telenovelă fără sfârșit, facem o singură precizare, pentru ultima dată!

Nu ne cerem scuze față de Marius Șumudică și nici nu așteptăm scuze din partea lui. Nu ne interesează un schimb de declarații, împăcări publice sau alte episoade ale acestei povești. Poziția Peluzei Nord este simplă și nu s-a schimbat: Marius Șumudică nu este și nu va fi o variantă acceptabilă pentru banca echipei noastre.

Nu este o negociere și nu este începutul unei dezbateri. Este o poziție asumată care nu se va schimba niciodată. Ca să nu mai existe interpretări: mai degrabă ne desființăm și murim în chinuri decât să ajungem să-l acceptăm antrenor la echipa pe care o susținem.

Din partea noastră, subiectul se încheie aici.

Comentariile acestei postări vor fi închise tocmai pentru că nu avem nimic de adăugat și nimic de negociat”, a transmis Peluza Nord.