Gigi a pus MANA PE TELEFON dupa ce a vazut imaginile astea cu Teja! :)) Ce a facut antrenorul dupa golul lui Sanoh

Mihai Teja a fost surprins intr-o ipostaza inedita dupa cel de-al doilea gol din meciul cu Hermannstadt, inscris de Sanoh, in minutul 63. Antrenorul lui Voluntari s-a inchinat in timpul meciului, alaturi de asistentul sau, spunand amandoi "Doamne ajuta!".

Se stie ca Gigi Becali este extrem de credincios, lucru pe care il are in comun cu actualul antrenor, Bogdan Vintila, iar acum se pare ca avea acelasi lucru in comun si cu fostul antrenor al ros-albastrilor.