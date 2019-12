"Doua greseli, doua goluri! Greseli care nu ar fi trebuit sa existe!" Singura nemultumire a lui Teja dupa esecul cu FCSB  

Poli Iasi a inceput bine meciul cu FCSB si a condus dupa golul lui Cristea, dar in cele din urma moldovenii au pierdut meciul la ultima faza.

Mihai Teja este multumit de modul in care a aratat echipa sa, insa le cere fotbalistilor sai mai multa atentie in careul propriu. FCSB a revenit in joc dupa un penalty.

"Pacat, imi pare rau pentru jucatori. Puteam sa scoatem un rezultate de egalitate, am stat foarte bine din punct de vedere tactic. Cred ca am facut fata de la egal la egal cu FCSB. Daca la fiecare meci vom avea atitudinea asta, vom fi mult mai sus. Trebuie mai mare atentie in suprafata de pedeapsa, sa evitam atacurile decisive. Doua greseli, doua goluri. Greseli care nu ar fi trebuit sa existe", a declarat Mihai Teja la finalul partidei.