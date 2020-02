FC Voluntari - Hermannstadt, LIVE TEXT de la 14:30 | Miriuta este in cautarea primei victorii din 2020! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna primul meci al etapei cu numarul 25 din Liga 1 pe www.sport.ro, aplicatia SPORT RO si facebook.com/sport.ro.

Voluntari poate ajunge la doua puncte de baraj inainte de injumatatirea punctelor dupa ce a obtinut 3 victorii in 4 meciuri in acest an. Oaspetii nu au nicio victorie in acest an, iar Voluntari este principala favorita la casele de pariuri.

In meciul tur, meciul dintre cele doua s-a incheiat 0-0. Mihai Teja va ajunge la meciul cu 95 ca antrenor principal.

Echipele probabile



FC Voluntari: Cojocaru - Struna, Pascanu, Achim, Kocic - Gorobsov, Pablo de Lucas - Capatina, Eric, Gheorghe - Tudorie

Hermannstadt: Cristiano - Almeida, Dobrosavlevici, Stoica, Busu - Romario, Rimane, Petrescu - Yazalde, Cordea - Debeljuh