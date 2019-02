Gica Hagi, nervos dupa meciul cu Astra! "Luam cartonas galben si daca respiram" Ce spune de sansele Viitorului la play-off!

Viitorul a pierdut meciul din deplasare, cu Astra, scor 0-3.

Viitorul a pierdut in aceasta seara meciul jucat la Giurgiu, cu Astra, la scor de neprezentare. Echipa lui Gica Hagi a ramas in 10 inca din minutul, iar Astra a trecut la conducerea jocului.

"E fotbal, sunt situatii de joc. Asa s-a intamplat in aceasta sera. Eu cred ca atat timp cat am fost 10 la 10 am jucat bine, am avut ocaziile noastre, dupa a devenit mai greu. Astra e o echipa buna, a jucat bine in aceasta seara", a spus Gica Hagi la finalul partidei.

"Regele" a fost, insa, nemultumit de prestatia arbitrului Istvan Kovac, cel despre care a spus ca a acordat cu prea mare usurinta cartonase pentru elevii sai.

"E de ajuns ca in minutul 1 capitanul echipei a luat galben, mai avea un pic si lua rosu. Facand ce? Denis Dragus a luat galben, am inteles ca a fost penalty. E greu sa ai ochi la noi, sa vezi. Atat ii spun. Numai la noi se vad? A plouat cu cartonase galbene. Luam cartonas galben si daca respiram", a comentat Hagi prestatia arbitrilor.

Antrenorul de la Viitorul spune ca elevii sai trebuie sa isi imbunatateasca jocul, iar in cazul in care acest lucru nu se va intampla, prezenta in play-off ar putea fi in pericol.

"Sunt puncte in joc, toate partidele sunt vitale asa cum a fost si acest meci. Mai avem trei meciuri, 9 puncte, vom vedea ce va fi. Avem nevoie de puncte, daca nu mergem in play-off, asta e. Trebuie sa jucam mai bine decat am facut-o in seara asta", a concluzionat Gica Hagi.