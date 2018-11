"Putem fi campioni mondiali sau europeni!" Hagi pariaza pe noua generatie a Romaniei! Ce crede ca ne lipseste

Gica Hagi pariaza pe viitorul nationalei.

Gica Hagi pariaza pe noua generatie a nationalei! Romania U21 joaca joi, pe 15 noiembrie, de la ora 19.00 in direct la Pro X cu Belgia U19.

"Eu sunt convins ca va fi o generatie mai buna ca a noastra. Nu stiu care, dar va fi o generatie mai buna ca a noastra. Performanta noastra poate fi depasita, fara discutie. Eu cred ca noi putem deveni campioni mondiali sau europeni. Pai ce au in plus ceilalti? Si noi, generatia noastra, am jucat cu ei - cu spaniolii, cu argentinienii, cu francezii, cu oricare din lume... am fost aproape, ne-a lipsit ceva. Eu stiu ce ne-a lipsit, de aceea imi permit sa zic ca putem sa castigam. Adica sa fie mai buni ca noi.



Eu stiu ca Romania e foarte talentata, are jucatori si oameni foarte talentati, creativi. Ne lipseste doar un concept tehnic, o organizare foarte buna, finantare cum trebuie, sustinere cum trebuie. Iar ca si oameni, ca si jucatori de fotbal, ca sportivi, suntem foarte buni. Dar performanta nu vine de azi pe maine, ea trebuie creata, construita. Succesul se construieste daca ai o viziune. Nu poti sa lucrezi de azi pe maine, de azi pe maine e cearta.



Puterea noastra deocamdata a ramas aici. Cluburile, greu sa faca performanta la nivel european, la nivelul la care a fost inainte. Dar echipele nationale usor pot face performanta la nivelul foarte mare, chiar sa ne depaseasca" a spus Gica Hagi la Telekom Sport.