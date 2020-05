Gica Hagi a fost ales cel mai bun strain din Turcia! "Daca l-as uita pe Gica Hagi, as fi omorat cu pietre!"

Hagi este rege si in Turcia, dupa ce fostii colegi au ramas impresionati de evolutiile sale.

Emre Belozoglu a discutat cu Arda Turan intr-un live pe Instagram si printre subiectele abordate s-a numarat si Gica Hagi. Belozoglu este jucator la Fenerbahce, dar a jucat 5 ani alaturi de Hagi la Galatasaray si a ramas impresionat de calitatile 'Regelui'.

"Daca l-as uita pe Hagi, as fi omorat cu pietre. A insemnat enorm pentru fotbalul nostru. El a fost cel mai mare. Dupa Hagi a fost Alex si Muslera.", a spus Emre Belozoglu. Turcul s eapropie de 40 de ani si se va retrage in acest sezon din fotbal.

Cei doi au jucat impreuna la Galata, atunci cand Emre debuta la 16 ani pentru formatia turca, din 1996 pana in 2001.

In cele 5 sezoane petrecute la Galata, Hagi a marcat 73 de goluri in 192 de meciuri si a ramas profund in inimile suporterilor. Este printre putinii fotbalisti care au evoluat, atat pentru Barcelona, cat si pentru Real Madrid, reusind sa inscrie 31 de goluri pentru cele doua.

Imagini cu Hagi la Barcelona: