Gica Hagi a anuntat cand se transfera Ianis! Ce spune despre oferta de la FCSB

Gica Hagi spera ca transferul lui Ianis sa se rezolve pana la campionatul european U21.

Hagi are pe masa mai multe oferte pentru Ianis Hagi si ar vrea ca transferul sa se rezolve pana la Euro U21.

"El e curtat, poate cel mai curtat din Romania. Deocamdata nu a semnat cu nimeni, transferurile vor veni la sfarsitul lunii mai... mai-iunie."

"Eu sper ca Ianis, atunci cand pleaca la Euro, sa fie in alta parte. Asa cum am plecat si eu in 1990, inainte de Mondial, si am fost foarte linistit."

Hagi nu a vrut sa comenteze interesul clubului FCSB pentru Ianis Hagi, dar a admis faptul ca este deschis la discutii cu orice club interesat.

"Nu, nu vreau sa vorbesc... Alta intrebare!"

"Discutam cu toata lumea, si la momentul oportun alegem cea mai buna oferta pentru Ianis, in primul rand, si apoi pentru club", a mai spus Hagi.

Viitorul joaca duminica cu FCSB, de la ora 21:00.

Gica Popescu: "Ianis poate sa joace la echipe mai mari decat FCSB!



Gica Popescu nu crede ca Ianis va ajunge in vara la FCSB, in ciuda interesului manifestat de Gigi Becali.

"Eu cred ca Ianis are capacitatea sa joace la echipe mai importante decat FCSB, si ma refer la cele din strainatate."

"Cum a spus si Gica, sunt foarte multe oferte primite de Viitorul pentru Ianis, el trebuie sa se concentreze sa joace bine in continuare."

"Cred ca Ianis, asa cum a crescut in ultimul an de zile, cred ca poate sa joace in orice campionat."