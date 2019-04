Gica Popescu, dur cu nationala fiului sau, dupa ce ne-a batut Haiti: "Refuz sa cred ca asta este imaginea fotbalului romanesc"

Nationala U16 a Romaniei a fost invinsa de Haiti U17, scor 0-1, in cadrul unui meci disputat la Buftea.

Gica Popescu a mers la Buftea sa urmareasca nationala fiului sau, dar nu i-a placut deloc ce a vazut.

"Eu refuz sa cred ca asta este fata fotbalului romanesc, sa pierdem acasa cu Haiti, chiar si intr-un meci amical."

"Din pacate au facut un meci foarte prost, n-au avut nici macar o ocazie de gol si nu ne face cinste acest rezultat."

"Mai au mult de muncit, foarte mult."

"Au fost trei meciuri acasa , le-au pierdut pe toate. E primul meci pe care l-am vazut, dar nu mi-a placut deloc ce am vazut", a spus Gica Popescu.

ROMANIA: 23. Margarit – 21. Pantea (13. Nicolescu, 55), 3. Danuleasa-cpt. (2. Plumbuitu, 47), 6. Sirbu, 14. Lungu – 4. Popescu, 16. Gheralia (10. Bodisteanu, 41), 19. David (17. Pandele, 41) – 11. Nita (20. Tudor, 33), 9. Mihai (18. Rus, 55), 7. Andronache (8. Malaele, 60). Selectioner: Adrian Vasai

Rezerve: 12. Silveanu

"Ianis poate sa joace la o echipa mai buna decat FCSB"



Gica Popescu nu crede ca Ianis va ajunge in vara la FCSB, in ciuda interesului manifestat de Gigi Becali.

"Eu cred ca Ianis are capacitatea sa joace la echipe mai importante decat FCSB, si ma refer la cele din strainatate."

"Cum a spus si Gica, sunt foarte multe oferte primite de Viitorul pentru Ianis, el trebuie sa se concentreze sa joace bine in continuare."

"Cred ca Ianis, asa cum a crescut in ultimul an de zile, cred ca poate sa joace in orice campionat."