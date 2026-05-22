În aprilie 2006, Steaua și Rapid s-au înfruntat în sferturile Cupei UEFA, într-o dublă încheiată la egalitate, după 0-0 în tur și 1-1 în retur. Roș-albaștrii au trecut însă mai departe datorită golurilor marcate în deplasare.

În sferturile Cupei UEFA, Steaua a dat atunci peste Middlesbrough, care a obținut accederea în finala competiției după ce s-a impus cu 4-3 la general.

Ce le-a transmis Răzvan Lucescu ”UEFAntasticilor” înainte de reeditarea Steaua - Rapid

Vasile Maftei, fost căpitan al Rapidului, a fost integralist în cele două confruntări cu Steaua din sferturile Cupei UEFA. Într-un interviu pentru Sport.ro și Pro TV, el a dezvăluit ce le-a transmis Răzvan Lucescu, ”principalul” giuleștenilor de atunci, înainte de reeditarea partidei.

”E pregătit, așteaptă și el acest meci. Ne-a transmis tuturor că își dorește să facem un meci bun. Să nu cumva să ne facem de râs! La nivel de ținută, de kilograme”, a spus Maftei, râzând.

În Rapid - Steaua 1-1, Bănel Nicoliță a înscris în minutul 5, iar Viorel Moldovan, în minutul 50

EXCLUSIV Ce a spus și Dorin Goian

”Drumul din Ghencea până la stadion, vechiul stadion Lia Manoliu... Era un spectacol! Vedeai o mare de mașini, o mare de oameni, o mare de fulare roș-albastre.

Abandonau mașinile în plină stradă și fugeau după autocar!

(n.r. Cine câștigă?) Noi, clar! Suntem Steaua București! Otrăvim fântânile, le punem ceva în mâncare cu o seară înainte de meci, găsim noi soluții”, a spus Dorin Goian.